Sürpriz aşk bitti!

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Zehra Güneş ve Berke Özer’in aşklarına kamuoyuna ilk ben duyurmuştum hatırlarsanız ve bu haber spor gündemine bomba gibi düşmüştü.







Ancak her ikisinin de kariyerlerindeki yoğun tempo, ilişkilerine yeterince vakit ayıramamalarına neden oldu. Özellikle antrenmanlar ve maçlar arasındaki sıkışık program, genç sporcuların birbirleriyle zaman geçirmesini zorlaştırdı.

Çiftin ayrılık kararını kabul etmelerindeki temel neden ise kariyerlerine odaklanmayı seçmeleri olmuş. Hem Zehra Güneş hem de Berke Özer, spor kariyerlerini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Malum Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bu yaz Paris Olimpiyatları’na katılacak ve müthiş bir hazırlık süreci var önünde. İkisi de henüz çok genç, tamamen işlerine konsantre olmak istemeleri çok anlaşılır. Her ikisine de başarılar dilerim.

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Aşk dolu paylaşım

Bir süredir birlikte olan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve influencer Selin Yağcıoğlu’nun ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Hakko, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte köpeği Kira’nın uyurken çekilmiş sevimli bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına “My Girls” (Benim Kızlarım) notunu düşen Hakko, aşkını gözler önüne serdi. Bu romantik paylaşıma Selin Yağcıoğlu’ndan yanıt gecikmedi! Güzel influencer, spordan sonra yorulduğunu söyleyerek, “İçim geçmiş” dedi. Çiftin bu aşk dolu anları, sosyal medyada da yakından takip ediliyor.

Romantik bayram tatili

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Erdinç Acar ve sevgilisi Gizem Çetin, baharın gelişiyle birlikte romantik bir tatil için Miami’ye gidiyor.

5-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu özel seyahat, ikilinin yoğun iş temposundan uzaklaşarak birlikte keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak. Özellikle Miami’nin muhteşem plajları, lezzetli yemekleri ve gece hayatıyla ünlü olması, çiftin tatiline renk katacak belli ki… Güzel anılar biriktirmeleri dileğiyle!

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Yeni yaşını ailesiyle kutladı

Turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Jolly Tur’un patronu Sinan Vardar, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını çocukları ve torunlarıyla birlikte kutladı.

Doğum günü kutlaması sırasında, büyük oğlu Mete Vardar’ın sevgilisi olan cemiyetin ünlü ismi Özlem Yıldız da davetliler arasındaydı. Partiye renk katan isimlerden olan Yıldız, Sinan Vardar’a mutlu yıllar diledi ve doğum gününü kutladı. Sevdikleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Vardar, pastasını üflemeden önce keyifle poz verdi. Ben de Sinan Vardar’ın yeni yaşını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.