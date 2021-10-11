Rüyada Balgam Çıkarmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Balgam Kusmak, Yutmak Ve Temizlemek Tabiri

Güzel rüyalar ile beraber ne yazık ki rahatsız edici bazı rüyalar da öne çıkar. Ancak rüya ne olursa olsun mutlaka bunların gelecek üzerine belli bir anlamların bulunur. Bu doğrultuda rüyasında balgam gören kişiler, rüya alimlerinin yorumlarına bakarak bu konuda bilgi alabilir.

Rüyada Balgam Çıkarmak

Rüyada balgam çıkarmak rüya sahibinin sıkıntı ve sorunlar ile dertlerinden artık kurtulacağı yönünde yorumlanır. Ayrıca başında dönüp duran bazı kara bulutlardan uzak kalacağı yönünde delalet eder. Çevresinde dönen uğursuzluktan kurtularak, yeniden arzu ettiği düzlüğe çıkacağı yönünde rivayet edilir. Kötü günleri geride bırakarak ailesi ile birlikte güzel bir yaşam sürece yönünde yorulur

Rüyada Balgam Kusmak

Rüyada balgam kusmak bazı sıkıntı ve zorluklar ile karşı karşıya kalmak üzerine yorumlanır. Bu sorunların rüyanın sahibini bir süre önemli oranda rahatsız edebileceği yönünde delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin dostlarına karşı vefakar olmadığı yönünde yorulur. Hayatını düzene sokabilmek ve insanlarla ilişkilerini düzeltebilmek için, önemli bir mücadele göstermesi gerektiğini anlatan bir rüyadır.

Rüyada Balgam Yutmak

Rüyada balgam yutmak rüya sahibinin yaşadığı sağlık sorunu kapsamında, bir süre yaşam kalitesinin düşeceği yönünde yorumlanır. Özellikle kötü günler geçireceğine, bu konuda sabırlı olması gerektiğine yönelik rivayet eder. Dert sahibi olarak sıkıntılı günler göreceği yönünde işaret etmektedir. Özellikle fiziksel durumunu yanında psikolojik açıdan bazı sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalabileceği üzerine yorumlar yapılır. Tüm bunlara karşı rüya sahibinin dikkat etmesi gerektiğini anlatan uyarıcı bir rüyadır.

Rüyada Balgam Temizlemek

Rüyada balgam temizlemek rüya sahibinin hem maddi hem de manevi açıdan güzel bir döneme gireceği üzerine yorumlanır. Bu rüya kişinin kuvvetini ve başarısını göstermektedir. Özellikle rüyasında balgam temizlediğini gören kişinin bir arsa ya da mülk satın alabileceği yönünde yorulur. İş hayatında önemli başarılar ile iyi bir kazanç elde edeceği yönünde rivayet edilir.