Rüyada Asker Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Asker Olduğunu Görmenin Anlamı



Rüyasında Asker Görmek



Rüyada asker görmek çoğu zaman faydaya, güzelliğe işarettir. Rüyasında asker gören kimse kendisine dostlar edinecektir. Aynı zaman bir sorunla karşılaşacağını ancak bundan Allah'ın yardımıyla kurtulacağına delalet eder.



Rüyasında askerler gören kimsenin yardımcısının melekler olduğunu, Allah'ın onu ve ailesini koruduğunu gösterir. Rüyasında heybetli asker görmek, Allah'ın sevdiği kulu olunduğu manasına yorumlanır.



Rüyada Asker Olduğunu Görmek



Rüyada asker olduğunu gören kimselerin yakın zaman içinde bir takım zorluklarla karşılaşacağı manasına gelir. Rüyasında asker olmanın iki hikmeti vardır. Birincisi disiplinli bir göreve nail olunacağı manasındadır. İkincisi ise sıkıntıların görüleceği manasıdır. Rüya sahibi kadınsa bu onun için güzel bir haberdir. Rüyasında kadın asker gören kimseler ise kısmetin açılacağına delil olacak bir işarettir.



Rüyada Bir Askerle Konuşmak



Rüyasında askerle konuşmanın hikmetleri her zaman için güzeldir. Zaferlere, kazanımlara, galibiyetlere işarettir. Ticari işler yapılmışsa bol kazançlar elde edilecektir. Hayırlı kısmetler aranıyorsa bulunacaktır. Rüyasında askerle konuşmanın fazileti, önemli bir görevdeki kişiyle dost olunabileceğini gösterir. Kişinin kendi rüyasında askerle selamlaşması, çok iyi dostlarının olacağına, bu dostlarının gerçekten çok sadık olacağına fazilet eder.



Rüyasında Askere Çağrıldığını Görmek



Rüyasında askere çağrıldığını gören kimseler, önemli bir göreve gideceklerini görürler. Kimi zaman, yapılmamış, yarıda bırakılmış bir işin tamamlanacağına işarettir. Rüyasında askere zor yoluyla götürüldüğünü görmek ise sıkıntıların başlayacağına, kurtulmak için çaba harcanması gerektiğine işarettir.



Ancak bazen sabırlı olunması gerektiğini ve bunun sonucunun güzel olacağının işaretidir. Rüyasında askere çağrıldığını gördüğü halde gitmek istemediğini görmek, sorumluluktan kaçmak manasına gelir. Hayat içerisinde sorumluluktan kaçmanın kendisine iş açacağına delalet eder.



Rüyada Silahsız Asker Görmek



Silahsız asker görmenin delaleti ikidir. Birincisi dost, ikincisi ise gizli düşmandır. Silahı olmayıp kendisiyle konuşan asker görmek, dosta işarettir. Ancak silahı olmayıp kendisiyle konuşmayan, kaçan kimse gizli bir düşmana işaret eder. Rüyasında asker görmenin bu iki fazileti de alimler tarafından tabir edilmiştir. İslam alimlerine göre her iki durumda dikkat edilmesi gerekir.



Rüyasında Askerlik Künyesi Görmek



Rüyasında askeriyeye ait bir künye görmek, tez zamanda hak yolunda göreve gidileceği anlamı taşır. Rüyada kendi künyesini görmek, zengin olunacağına, hacca gidileceğine işaret eder. Askeriyeye ait olan künyeyi görmek, tüm zamanlarda hayra yorulmuştur.



Rüyada askere uğurlandığını gören kimse, zillete kapılacaktır. Arkadaşlarının, akrabalarının kendisini terk edebileceğinin işaretidir. Yine amansız bir hastalığa yakalanmanın hikmetlerinden birisi de rüyasında askere uğurlandığını görmektir.



Rüyada Asker Ordusu Görmek



Rüyasında askeri ordu görmek, Allah'ın melekleri tarafından çok sevildiği manası taşır. Allah'ın kendisini çok sevdiği için devamlı meleklerini kendisi için gönderdiğin şeklinde yorumlanır. Rüyasında askerlerle tartıştığını görmenin hikmetleri üçtür. Birincisi Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediğini işaret eder. İkincisi düşman edinileceğini gösterir.



Üçüncüsü ise hikmetli bir yolculuğa çıkılacağını tespit eder. Yolculuk dışında kalan iki delil de şerri işaret eder. Rüyasında askerlerle tartıştığını gören kimselerin, zekat vermesi gerektiği söylenir.



Rüyasında Asker Dövmek



Rüyasında asker dövdüğünü gören kimse için hayırlı söylemek pek mümkün değildir. Yakın zamanda bir yanlışa saplanacağını işaret eder. Kendisini kurtarmak isteyenlere karşı gelindiğini gösterir. Anne ve babaya itaatsizliğin önemli göstergelerinden birisidir. Rüyasında askeri çok fazla dövmek ise kişinin psikolojisinin yakın zamanda bozulacağının kuvvetli delilidir.