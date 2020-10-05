Rinoplastide İyileşme

Rinoplasti ameliyatı diğer burun ameliyatlarına göre iyileşme süreci özen isteyen, hassas ve nazik bir ameliyattır. İyileşme sürecini etkileyen faktörler;

Hastanın cinsiyeti ve yaşı (erkek ve ileri yaş hastalarda iyileşme daha geç olabilir)

Ameliyat içeriği

Hastanın eşlik eden diğer hastalıkları (eker hastalığı, bağışıklık sistemi zayıflığı)

Hastanın kullandığı bağışıklık sistemini ve iyileşmeyi zayıflatan ilaçlar (steroid içerenler)

Cilt yapısı ve kalınlığı (kalın ve yağlı ciltte ödem uzun sürerken, ince ciltte ödem daha kısa sürer)

Gelin ameliyat sonrası iyileşme sürecinde neler oluyor ve nelere dikkat etmek gerekir sıralayalım.

AMELİYAT SONRASI İSTİRAHAT

Rinoplasti sonrası istirahat önemli olup yeni şekillendiren burnu travmadan çarpmadan korumak gerekir. Bu nedenle ameliyat sonrası özellikle ilk 2 hafta sırtüstü ve yüksek yastıkta yatmak uygundur.

Öne eğilmek, ağır kaldırmak, sıcak hava, uzun süre ayakta kalmak, efor sarf etmek burun ödemini artırıp rahatsızlık hissi verebilir. Bu nedenle ameliyat sonrası ilk 2 hafta efor gerektiren durumlardan kaçınmak, çok yormamak gerekir.

BANDAJ VE ALÇI/ KALIP

Ameliyat bitiminde burun üzerine yapıştırılan bandaj ve çeşitli kalıplar burun çatısını stabilize etmek ve cilt ödemini minimize etmek içindir. Genellikle 7-10 gün sonra kaldırılır. Bu süre içinde bantların ıslanmaması önemlidir. Her geçen gün burundaki ödemin azalmasıyla bandajlar gevşeyebilir. Bantlar kaldırıldığında Cilt ödemi henüz belirginse tekrar bandaj yapıp bir süre daha bu şekilde takip edilebilir.

MASAJ

Özellikle cilt ödeminin fazla olacağı bekleniyorsa ameliyat sonrası erken dönemde veya bandajlar çıkarıldığında masaj önerilebilir.

CİLT ÖDEMİ VE MORLUK

Erken ameliyat sonrası dönemde (ameliyat sonrası ilk 1-2 gün) yüze soğuk jel uygulaması hem ödem hem de olası morluklar için faydalıdır. Eski tekniklere göre morluk artık daha az görülmekle beraber yine de postop birtakım ilaç jellerle önlenebilir.

Ödem; burun cildinde, burun ucu ve burun kanatlarında, yanaklarda, üstdudakta ve alında seçilen ameliyat tekniği ve cerrahinin içeriğine göre değişebilir.

Bilhassa yaz aylarında direkt güneş altında kalmamak ve sıcaktan kaçınmak morluk ve ödemin uzun sürmemesi için önemlidir.

DİKİŞLER

Özellikle açık teknik uygulanmış hastalarda 1. Hafta sonunda burun cildindeki dikişler alınır. İlk 1 hafta boyunca bu dikişlere antibiyotikli kremler sürülebilir.

BURUN TAMPONU

Rinoplastiye ek olarak aynı seansta burun iç yapılarında da işlem yapıldıysa tampon koymak gerekebilir. Burun tamponları eskiden olduğu gibi rahatsız edici olmayıp ameliyat sonrası 2-3. Gün çıkarılır.

AMELİYAT SONRASI İLAÇ KULLANIMI

Ameliyat sonrası sıklıkla antibiyotik kullanımı gerekir. Burunda ağrı olmaz ama baş ağrısı ilk 1-2 gün olabilir. Bunun için düşük etkili ağrı kesiciler yeterlidir.

İlaçlar dışında iyileştirmeyi hızlandıran ve konforu artıran birtakım burun damlaları veya spreyleri, cildinize uygulayacağınız krem veya jeller olabilir.

AMELİYAT SONRASI SIKLIKLA SORULANLAR?

Ne zaman gözlük kullanılabilir?

Tekniğe bağlı olarak 2 hafta sonra ödem belirginse 1 ay sonra bu hastalarda erken dönemde lens kullanımın gerekeceği ameliyat öncesi paylaşılmalıdır.

Ne zaman banyo yapılabilir?

Ameliyatın ertesi boyundan aşağısı yıkanabilir. Saçlarınızı, yüzünüzü ıslatmayacak şekilde kuaförde yıkatabilirsiniz. Yüzünüzü makyaj temizleme ürünleriyle ıslak mendille temizleyebilirsiniz.

Yeme ve içmekle ilgili sıkıntı olur mu?

İlk 1-2 gün yumuşak gıdalar tüketmek konforunuz için daha iyi olacaktır. Özellikle açık teknikle burun cildine kesi yapılan hastalarda üst dudak hareketleri ilk hafta zor olabilir. Diş fırçalarken üst ön dişler nazikçe fırçalanmalıdır.

Spora ne zaman başlarım?

Ağır efor gerektiren kardiyo, fitness gibi sporlar ve takım oyunlarına en erken 1 ay sonra, düşük tempoda yürüyüşe 2 hafta sonra başlanabilir. Son zamanlarda talep gören pilatese ve yüzmeye 1 ay sonra başlanabilir.

Burun şekli tam ne zaman oturur?

Bu süre herkes için standart olmayıp ortalama 3-6 ay arası denebilir. En son hali 12 aydır.