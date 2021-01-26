MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Eğlence Haberleri Kültür Sanat Haberleri Riddick Serisi Filmleri - Riddick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
GeriKültür Sanat Riddick Serisi Filmleri - Riddick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Riddick Serisi Filmleri - Riddick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Riddick Serisi Filmleri - Riddick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Riddick Serisi Filmleri - Riddick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Abone Olgoogle-news

"Seri şekilde yapılan filmler büyük bir başarı yakalamıştır. Çünkü, fazla izleyiciyi çeken filmlerin devam bölümleri çekilmektedir. İyi bir seri izlemek isteyenler için Vin Diesel'in başrolde olduğu aksiyon serisi Riddick tercih edilebilir. Riddick serisi filmleri - Riddick serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri derledik. "

Riddick serisi bilimkurgu ve aksiyon türünde çekilmiş olan başarılı bir yapıdır. Özellikle ünlü aksiyon yıldızı Vin Diesel ile film daha bir heyecanlı olmuştur. Oldukça ilgi çeken bu seride Riddick karakterini başarıyla canlandıran Vin Diesel filme büyük bir katkı sağlamıştır.

Riddick Serisi Filmleri ve İsimleri

Riddick serisine ait 3 film bulunmaktadır. 3 filminde ana karakteri Riddick olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca serideki tüm filmlerde heyecan, gizem ve macera eksik olmadan devam etmektedir.

Riddick Günlükleri: Derin Karanlık

Riddick Günlükleri 2

Riddick

Riddick Serisi Filmleri - Riddick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

1. Riddick Günlükleri: Derin Karanlık

Serinin ilk filminde karşımıza çıkan Riddick karakteri amansız bir mücadeleye girecektir. Bu mücadele derin bir karanlık ortamına sahip olan uzay evreninde geçecektir.

Riddick Günlükleri: Derin Karanlık Konusu

Bir grup insan uzaya doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında bilinmeyen bir gezegende araçları arıza yapar ve bilmedikleri bir yere düşerler. Burada kana susamış olan birçok canlı vardır. Tek kurtuluş ise Riddick olacaktır.

Riddick Günlükleri: Derin Karanlık Vizyon Tarihi

Filmin gösterim zamanı 18 Şubat 2000 tarihidir.

Riddick Günlükleri: Derin Karanlık Oyuncuları

Vin Diesel

Radha Mitchell

Cole Hauser

Riddick Günlükleri: Derin Karanlık Yönetmeni

David Twoty

Riddick Serisi Filmleri - Riddick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2. Riddick Günlükleri 2

İlk filmden sonra gelen Riddick Günlükleri seriye yeni bir heyecan katmışır.

Riddick Günlükleri 2 Konusu

Riddick, son 5 yılını avcılardan kaçarak geçirmiştir. Ancak, bir gezegenden yardım çağrısı alınca oraya gitmek zorunda kalıyor. Lord Mashal adlı bir liderin saldırdığı gezegende canlı sayısı hızla tükenmektedir. Tek umut ise Riddick'in yardım için gelmesidir.

Riddick Günlükleri 2 Vizyon Tarihi

Filmin gösterim zamanı 13 Ağustos 2004

Riddick Günlükleri 2 Oyuncuları

Vin Diesel

Karl Urban

Alexa Davalos

Riddick Günlükleri 2 Yönetmeni

David Twohy

3. Riddick

Fantastik bir yolculuk ile başlayan seri Riddick filmiyle sonlanıyor. Aksiyon ve bilimkurgu türünde çok iyi bir örnek olan seride heyecan katlanarak devam ediyor. Bu sefer Riddick için daha zorlu bir mücadele başlayacak. Şimdiye kadar hayatta kalmayı başaran Riddick bakalım bu sefer bu savaştan sağ çıkabilecek mi?

Riddick Konusu

Gezegenler arasında yolculuk eden Riddick birçok savaştan sağ çıkmayı başarmıştır. Şimdi yeni bir gezegende kendini bulur. Ancak, burada yer alan uzaylı türleri oldukça farklıdır. Düşmanlarına karşı geri çekilmeden korkusuzca savaşan Riddick yine savaştan geri durmayacaktır. Zorlu bir mücadeleye giren Riddick, karşısına çıkan her türlü düşmanı alt etmek için tüm gücünü kullanacaktır. Gezegeni ise karanlık bir hava basmaya başlamıştır.

Riddick Vizyon Tarihi

Filmin gösterim zamanı 4 Eylül 2013.

Riddick Oyuncuları

Vin Diesel

Karl Urban

Dave Bautista

Riddick Yönetmeni

David Twohy

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi