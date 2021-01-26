Riddick Serisi Filmleri - Riddick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Seri şekilde yapılan filmler büyük bir başarı yakalamıştır. Çünkü, fazla izleyiciyi çeken filmlerin devam bölümleri çekilmektedir. İyi bir seri izlemek isteyenler için Vin Diesel'in başrolde olduğu aksiyon serisi Riddick tercih edilebilir. Riddick serisi filmleri - Riddick serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri derledik. "
Riddick serisi bilimkurgu ve aksiyon türünde çekilmiş olan başarılı bir yapıdır. Özellikle ünlü aksiyon yıldızı Vin Diesel ile film daha bir heyecanlı olmuştur. Oldukça ilgi çeken bu seride Riddick karakterini başarıyla canlandıran Vin Diesel filme büyük bir katkı sağlamıştır.
Riddick Serisi Filmleri ve İsimleri
Riddick serisine ait 3 film bulunmaktadır. 3 filminde ana karakteri Riddick olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca serideki tüm filmlerde heyecan, gizem ve macera eksik olmadan devam etmektedir.
Riddick Günlükleri: Derin Karanlık
Riddick Günlükleri 2
Riddick
1. Riddick Günlükleri: Derin Karanlık
Serinin ilk filminde karşımıza çıkan Riddick karakteri amansız bir mücadeleye girecektir. Bu mücadele derin bir karanlık ortamına sahip olan uzay evreninde geçecektir.
Riddick Günlükleri: Derin Karanlık Konusu
Bir grup insan uzaya doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında bilinmeyen bir gezegende araçları arıza yapar ve bilmedikleri bir yere düşerler. Burada kana susamış olan birçok canlı vardır. Tek kurtuluş ise Riddick olacaktır.
Riddick Günlükleri: Derin Karanlık Vizyon Tarihi
Filmin gösterim zamanı 18 Şubat 2000 tarihidir.
Riddick Günlükleri: Derin Karanlık Oyuncuları
Vin Diesel
Radha Mitchell
Cole Hauser
Riddick Günlükleri: Derin Karanlık Yönetmeni
David Twoty
2. Riddick Günlükleri 2
İlk filmden sonra gelen Riddick Günlükleri seriye yeni bir heyecan katmışır.
Riddick Günlükleri 2 Konusu
Riddick, son 5 yılını avcılardan kaçarak geçirmiştir. Ancak, bir gezegenden yardım çağrısı alınca oraya gitmek zorunda kalıyor. Lord Mashal adlı bir liderin saldırdığı gezegende canlı sayısı hızla tükenmektedir. Tek umut ise Riddick'in yardım için gelmesidir.
Riddick Günlükleri 2 Vizyon Tarihi
Filmin gösterim zamanı 13 Ağustos 2004
Riddick Günlükleri 2 Oyuncuları
Vin Diesel
Karl Urban
Alexa Davalos
Riddick Günlükleri 2 Yönetmeni
David Twohy
3. Riddick
Fantastik bir yolculuk ile başlayan seri Riddick filmiyle sonlanıyor. Aksiyon ve bilimkurgu türünde çok iyi bir örnek olan seride heyecan katlanarak devam ediyor. Bu sefer Riddick için daha zorlu bir mücadele başlayacak. Şimdiye kadar hayatta kalmayı başaran Riddick bakalım bu sefer bu savaştan sağ çıkabilecek mi?
Riddick Konusu
Gezegenler arasında yolculuk eden Riddick birçok savaştan sağ çıkmayı başarmıştır. Şimdi yeni bir gezegende kendini bulur. Ancak, burada yer alan uzaylı türleri oldukça farklıdır. Düşmanlarına karşı geri çekilmeden korkusuzca savaşan Riddick yine savaştan geri durmayacaktır. Zorlu bir mücadeleye giren Riddick, karşısına çıkan her türlü düşmanı alt etmek için tüm gücünü kullanacaktır. Gezegeni ise karanlık bir hava basmaya başlamıştır.
Riddick Vizyon Tarihi
Filmin gösterim zamanı 4 Eylül 2013.
Riddick Oyuncuları
Vin Diesel
Karl Urban
Dave Bautista
Riddick Yönetmeni
David Twohy