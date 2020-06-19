Psikolojik Rahatsızlıkların Fiziksel Belirtilerine Dikkat!

Uyku bozuklukları yaşanabilir

Depresyon zihnimizi etkileyebildiği gibi vücudumuzu da etkileyebilmektedir. Depresyonda olan kişiler uyku sorunu yaşayabilirler. Fazla uyuma isteği olabileceği gibi uyuyamama şeklinde de kendini gösterebilir. Yaşanan bu uyku problemi vücudumuzu olumsuz etkilemektedir ve böylece fiziksel ağrılar görülebilmektedir. Uyku problemi fiziksel ağrılara sebep olabilirken zihnimizdeki düşünce karmaşası da fiziksel belirtilere sebep olabilmektedir.

Cinsellikten soğumaya sebep olabilir

Depresyon göğüs ağrısına, yorgunluk hissine, kasların ağrımasına sebep olmaktadır. Depresyonda olan bireylerin beslenme şekilleri de değişmektedir. Ya hiçbir şey yemek istemezler ya da duygusal boşluklarını bastırmak için çok fazla yemek yeme ihtiyacında hissederler. Bu nedenle iştahlarında ve kilolarında değişim görülebilmektedir. Beslenme probleminin yanı sıra baş ağrısı da çok fazla görülmektedir. Sırt ağrısı ve cinsel sorunlarda fiziksel belirtiler arasındadır. Depresyonda olan bireyler cinselliğe olan ilgisini kaybedebilir.

Bipolar bozukluk, manik depresif olarak adlandırılmaktadır. Yani bu rahatsızlığın iki ucu vardır. Bipolar bozukluğu olan kişiler dönem dönem manik ve depresif bozukluk arasında gidip gelirler. Depresif dönemde olan kişiler enerji kaybı yaşarlar. Bu durumda fiziksel ağrılar, sırt ağrısı ve kas ağrısı gibi kendini gösterebilir. Manik dönemde ise; az uyuma ve az yemek yeme ihtiyacında hissederler. Bu nedenle iştah kaybıyla birlikte ani kilo kaybına sebep olur. Cinsel dürtülerde de artış olabilmektedir.

Gün içinde bizi kaygılandıran olaylar meydana gelmektedir. Bunlar karşısında kaygılanmamız gayet normaldir fakat bu kaygı sürekli ve takıntılı bir biçimde kendini gösteriyorsa kaygı bozukluğu meydana gelmektedir. Anksiyetesi olan kişilerde bazı fiziksel belirtiler görülebilmektedir. Bunlar arasında en sık görülen belirti, kalp hızının artmasıdır. Korku ve kaygı durumlarında kalbe daha fazla kan pompalanmaktadır. Bu nedenle bu anlarda normale göre kalp hızımızda artış görülür. Bununla birlikte nefes darlığı da görülebilmektedir. Kaygı bozukluğu uyku düzenimizin de bozulmasına neden olmaktadır. Uyku düzeninin bozulmasıyla birlikte sürekli yorgunluk hissi de meydana gelebilir. Yoğun hissedilen stres karşısında kaslarımız gerilir ve boyun , sırt ağrıları meydana gelebilir. Bununla birlikte karın ağrısı , ishal , kabızlık , aşırı terleme , titreme, çabuk irkilme gibi fiziksel belirtiler de meydana gelebilir.

Borderline kişilik bozukluğu yaşayan kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarında gelgitler meydana gelmektedir. Bu gelgitler kişinin sosyal hayatını , iş hayatını , arkadaşlık ilişkilerini etkilemektedir. Borderline olan kişilerde depresyon gibi hastalıklarda eşlik edebilir. Bu nedenle iştah kaybı , iştahta artış, kas ağrıları , baş ağrısı , ishal , kabızlık gibi fiziksel belirtiler görülebilir. Bu Kişilerde kendine zarar verme davranışı görülebilir. Bu nedenle madde kullanımı , aniden aşırı yemek yeme gibi belirtileri de bulunur.

Obsesif kompulsif bozukluk yaşayan kişiler obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahiptirler.Bu düşünceleri rahatlatmak için kompulsiyonlar (davranışlar) kendini gösterir. Mesela sürekli temizlik yapma isteği ,kontrol etme isteği vb. olabilir. Bu durumda kişiler kaygı ve stres yaşarlar .Fiziksel belirtiler olarak aşırı strese ve kaygıya bağlı olarak iştahsızlık, sindirim sisteminde bozulma, uyku bozukluğu, aşırı terleme gibi belirtiler oluşabilir.