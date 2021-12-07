Pestil kaç kalori? 100 gram pestil besin değerleri ve kalorisi...

Pestil, meyvelerden elde edilen ve yaz döneminde yapılan bir yiyecektir. Meyve özlerinden elde edilen bu yiyecek kış mevsiminde tüketilmek için yapılır. Oldukça ince, yaprağı andıran bir görüntüsü vardır.

Pestil Kaç Kalori?

Pestil, yapıldığı ürün ve içerisinde bulunan ceviz, fındık vb. ürünlere göre farklı kalori içerir. Ancak biz sade bir pestili ele alacak olursak 1 porsiyon pestil yaklaşık 160 kaloridir.

100 Gram Pestil Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram pestil içerisinde ortalama 92 gr karbonhidrat, 3.65 gr protein ve 0.50 gr yağ bulunmaktadır. 100 gr pestilin kalorisi ise 247 kcal'dır. Ayrıca pestil içerisinde A, D, K ve E vitaminleri de bolca bulunmaktadır.