Peluş Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Peluş Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Peluş kumaşın en belirgin özelliği sıcak tutmasıdır. Diğer kumaş türlerine göre kışın en fazla tercih edilen kumaş çeşitlerinden bir tanesi de peluş kumaşlardır.

Peluş Kumaş Nedir?

Kış mevsiminde en sevilen ve en çok kullanılan kumaş türlerinden birisi de peluş kumaşlardır. Dokunulduğunda yumuşacık bir his veren peluş kumaşlar görüntü itibari de sıcak bir his verir. Bazı elyaflar ile birlikte harmanlanan peluş kumaşların kullanım alanları ise oldukça geniştir. Kışlık kıyafetlerin yanı sıra peluş kumaşlar ev testilinde de kullanılabilir. Oyuncak ve hediyelik eşya üretiminde de kullanılan peluşlar çok fazla tercih edilir.

Peluş Kumaş Nasıldır?

Peluş kumaş çeşitleri konforlu ve dayanıklı yapısı ile tercih ediliyor. Tekstil sektöründe ve giyim sektöründe kullanılan peluş kumaşlar özellikle soğuk kış günlerinde en çok tercih edilen kumaşlardandır. Peluş kumaşlar RL yuvarlak örme makinelerinde dokunur. Peluş üretimi sırasında peluş örgüsünün yapılması için hava tutma ve oluşturma ile düşürme görevi yerine getirilir. Peluş kumaş ile temas olması durumunda rahatlık ve yumuşaklık hissi yaşanır.

Peluş Kumaş Terletir mi?

Özellikle kış mevsiminde tercih edilen peluş kumaş ile temas halinde yumuşak ve rahat bir his uyanır. Peluş kumaşlar görsel açıdan da çok güzel bir görünüme sahip olurlar. Peluş kumaşın yüzeyi tüylü bir yapıya sahip olsa bile kumaşta hava geçirgenliği özelliği de bulunmaktadır. Peluş kıyafetler ciltte herhangi bir tahrişe de neden olmaz.

Peluş Kumaş Özellikleri

Peluş kumaşlar polyester, poliproplen ve akrilik gibi sentetik elyafların yanıs ıra pamuk gibi doğal olan elyaflar ile de hazırlanırlar. Peluş kumaşlarda uzun ve kısa tüyler bulunmaktadır. Peluş kumaşlar yaz aylarında kullanılmaya pek uygun değildir. Özellikle ev dekorunda ve tekstil ürünlerinde peluş kumaş kullanımı çok yüksektir. Genellikle modakrilik ve akrilik gibi elyafların da bulunduğu hayvan postu taklitlerinde peluş kumaşlardan yararlanılır. Çoğu zeminde peluş yapımı halılar da bulunmaktadır.

Peluş Kumaş Kullanım Alanları

Yumuşak bir dokunuşa sahip olan peluş kumaşlar hava geçirgenliği sayesinde cildin nefes almasını sağlar. Küçük çocukları sıcak tutan tulum gibi giysilerin üretiminde de peluş kumaşlar kullanılmaktadır. Özellikle ev tekstilinde zemin, kırlent ve aksesuar yapımlarında da peluş kumaş kullanılır. Bu peluş kumaşlar da çok şık bir görünüm sağlar Hassas ciltler için de peluş kumaş kullanılması önerilmektedir. Peluş kumaşlardan kış mevsimi için eldiven, bere ve şapka da yapılabilir.

Peluş Kumaş Esnek midir?

Peluş kumaş çoğunlukla tek örme olduğu için esnek değildir. Yalnızca üretim aşamasına ve çeşidine göre peluş kumaşın bazı kıyafetlerde esneklik sağladığı da görülebilir. Peluş kumaşın kullanıldığı alana ve kıyafete göre esneklik seviyesi değişebilir.

Peluş Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Günümüzde özellikle kış mevsiminde kullanılan peluş kumaşlar mutlaka temizlik talimatlarına uygun olarak temizlenmelidir. Peluş kumaşlar çamaşır makinesinde çok sıcak suda yıkandığında çekebilir. Bu nedenle peluş kumaşların mutlaka soğuk suda elde ve ya çamaşır makinesinde hassas yıkamada temizlenmesi gerekir.

Peluş Kumaş Sıcak Tutar mı?

Peluş kumaş kış mevsiminde en çok kullanılan kumaş çeşitlerinden bir tanesidir. Sıcak tutma özelliği ile bilinen peluş kumaş yapısı itibari diğer kumaşlara göre daha sıcak tutma özelliğine sahiptir. Peluş kumaş sıcak tuttuğu için halı, battaniye ve pijama üretiminde de peluş kullanılır.