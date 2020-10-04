Parfümör Manos Gerakinis: Koku Kişisel Bir Konudur!

Koku için neden 'kişinin imzasıdır' derler?

Kokular, beynin aynı bölümünde saklandıkları için hafıza ile yakından ilişkilidir. Yani bir kişiyi kokusuyla hatırlama eğilimindeyiz. Bu yüzden kişilere, koku izlerini diğer kişide bırakmaları için önemli biriyle el sıkışmadan önce avuçlarını parfümlemelerini öneririm.

Kişiye özel koku seçiminin püf noktaları nelerdir?

Aslında doğru kokuyu seçmek düşündüğümüzden daha önemli. Koku duygularımızı anında değiştirebilir ve bu nedenle içgüdünün seçim için doğru rehber olduğunu söyleyebilirim. Kendinize şunu sormalısınız: Kendinizi nasıl tasvir etmek istiyorsunuz? Kokuların yarattığı hislere inanıyorum ve buna odaklaklanmak daha doğru diye düşünüyorum.

“Esmerler şu kokuları, açık tenliler şu kokuları kullanmalı” gibi birçok şey duyuyoruz. Parfüm seçimi ile ten renginin bir ilgisi var mı?

Koku kesinlikle kişisel bir konudur. Kendimizi parfümlediğimizde, gerçek koku cildimizde gelişir ve bu yüzden vücudumuzdan, hormonlarımızdan, cilt tipimizden, yaşımızdan ve hatta yediğimiz yiyeceklerden etkilenir. Bu yüzden aynı koku farklı insanlarda farklı kokar.

İyi bir kokuyu nasıl anlarız?

Her şeyden önce iyi bir koku kaliteli bir kokudur. Basit yol, hammaddeleri değerlendirmek için malzemelere bakmaktır: Meyveler, baharatlar ve turunçgiller ucuz olarak kabul edilirken, bazı çiçekler, sedir, sandal ağacı, ud, odunsu notalar çok daha değerlidir. Bir parfüm evi bilmiyorsanız, web sitelerdeki yorumları okumanızı öneririm. Eleştirmenler gerçekten ne hakkında konuştuklarını biliyorlar. Ancak günün sonunda size kendinizi en iyi şekilde hissettiren sizin sevdiğiniz harika bir kokudur.

Aileniz İstanbul'dan Yunanistan'a göç etmiş. İstanbul ya da Türkiye denilince aklınıza neler geliyor?

Gözlerimi kapatıp İstanbul'u veya Türkiye'yi düşünürsem, insanları görüyorum: Harika bir misafirperverlik, büyük aileler ve çok lezzetli yemekler... Muhteşem havalarla kutsanmış topraklar, sokaklarda oynayan çocuklar, kasaba meydanında oturan yaşlı insanlar. Anılarımın hepsi çok mutlu ve neşe dolu. Tek umursadığım insanların harika olması ve benim bir sürü Türk arkadaşımın olması.

Niş parfüm segmentinde günümüzde lüks markaların özgünlükten ziyade birbirine benzeyen kokular çıkarmaya başladılar. Lüks parfüm dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Lüks markalar genellikle giyim veya mücevher gibi kokular dışındaki ürünlerde uzmanlaşır. Güzellik ürünleri ve kokuları markaya giriş seviyesidir. Çoğu insanın kokularını alabilmesine rağmen, çok azının çantasını taşıması veya kıyafetlerini giymesi şaşırtıcı değildir.

Niş parfümler benzersiz kaliteli parfümlerde uzmanlaşmıştır. Odak noktamız parfümeri en iyi hale getirmek ve bunun için kokuyu sanat olarak ele alıyoruz. En iyi hammaddeleri elde etmeye ve kişinin imzası olabilecek benzersiz kokular yaratmaya çalışıyoruz. Bu şekilde başkaları sizi ayırt edici kokunuzla hatırlayabilir.