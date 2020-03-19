Pandora Bahçesine Papatyalardan Esinlenen Yeni Koleksiyon İle Adımını At!

Bahar yeni başlangıçları, uyanışı ve yenilenmeyi simgeliyor!



Bahar mevsiminin vazgeçilmezi papatyalar, bu sezon eşsiz metallerin karışımı ve 14 ayar pembe altın kaplama Pandora Rose charm’lar, bileklikler, yüzükler, kolye uçları ve küpelerle birleşti.

Sadece güzelliği değil aynı zamanda gücü de simgeleyen Pandora Rose papatyalar ile Pandora Bahçesine adımını at!

Özgürlüğün ve gücün yeni ifadesi – zorlukların karşısında çiçek açmayı ve güçlenmeyi simgeleyen tasarımlar, güzellik ve gücün bir arada geldiğini gösteriyor.

Elde tamamlanmış, kübik zirkon ve mineli pembelerle, koleksiyondaki her parçanın üzerinde özenle çalışılmış farklı formları kendin olma özgürlüğünü anlatıyor.

Papatyalı charm’lar, küpeler ve yüzüklerle stiline baharı taşı!

Daha Fazlasını İste

Pandora Bahçesi koleksiyonu farklı mücevherleri bir arada kullanarak kişisel stilini yaratman için tasarlandı. Papatyalı parçalardan, ilhamını prenses taçlarından alan tasarımlara, eşleşen Pandora Bahçesi yüzükleri çiçek buketlerinin güzelliğini parmaklarına getiriyor.

Farklı uzunluklarda, formlarda kolyeleri birlikte takarak stilini zenginleştir. Papatyalı küpelerle stiline pembe bir dokunuş kat. Papatyalı yüzükleri üst üste tak, çiçek aç!

Pandora Bahçesi ile stilini özgürce anlat!