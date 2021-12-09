Palamut kaç kalori? 100 gram palamut besin değerleri ve kalorisi...

Palamut, yağlı bir balık türü olup, besin değerleri açısından oldukça zengindir. Kişinin 1 günlük besin değeri ihtiyacını tek başına karşılayabilen palamut, fazla tüketimi halinde insan vücuduna ağır gelebilir.

Palamut Kaç Kalori?

Palamut, kalori açısından yüksektir. Bunun nedeni ise yağlı bir balık olmasıdır. Ortalama büyüklükte olan bir palamut yaklaşık 324 kaloridir.

100 Gram Palamut Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram palamut 20.2 gr protein, 15.1 gr yağ, 283 mg potasyum, 26 mg kalsiyum ve 1.0 mg demir içermektedir. Ayrıca palamutta bolca A ve C vitamini bulunmaktadır. 100 gr palamut 216 kalori içermektedir. Ancak palamudun kalori oranı pişirme tekniğine ve büyüklüğüne göre de değişir.