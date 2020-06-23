NetWork'ten Sıcak Yaz

NetWork, İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda birbirinden renkli elbise, tulum, etek, bluz ve kimono modelleriyle hem şehir hem de tatil şıklığına göz kırpıyor. Markanın beachwear seçkisinde yer alan mayo ve bikini tasarımları ise sofistike stilinizi plajlara taşımanıza yardımcı oluyor.

Hafif dokuların rahat kesimlerle buluştuğu geniş koleksiyonda; yazın vazgeçilmez rengi beyaz, fisto kumaşlı parçalarda romantizm rüzgarları estirirken mevsimin coşkulu havasını pekiştiren mavi, turuncu, kırmızı ve benzeri canlı tonlar, yüksek enerjili ve kendinden emin görünümlerin başrollerini paylaşıyor. Kombinlere çarpıcı bir hava getiren püsküllü kimono ve etekler ise hayvan ve çiçek desenli elbise ve takımların tabiata gönderdikleri tatlı selamı bohem bir tavırla destekliyor.

Doğallığın ön plana çıktığı NetWork İlkbahar/Yaz 2020 aksesuar grubunda ise halat detaylı sandaletler, hasır, keten gibi natürel materyallere sahip loafer’lar ve örgü ve kutu formlarıyla dikkat çeken çantalar, gündüzden geceye uzanan kıyafetlere zarifçe eşlik etmeyi bekliyor.