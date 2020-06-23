MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAlışveriş NetWork'ten Sıcak Yaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>NetWork'ten Sıcak Yaz
Alışveriş

NetWork'ten Sıcak Yaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NetWork'ten Sıcak Yaz
Abone Olgoogle-news

"NetWork, İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunun en renkli ve iddialı parçalarıyla yaz enerjisini yükseltiyor."

NetWork, İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda birbirinden renkli elbise, tulum, etek, bluz ve kimono modelleriyle hem şehir hem de tatil şıklığına göz kırpıyor. Markanın beachwear seçkisinde yer alan mayo ve bikini tasarımları ise sofistike stilinizi plajlara taşımanıza yardımcı oluyor.

Hafif dokuların rahat kesimlerle buluştuğu geniş koleksiyonda; yazın vazgeçilmez rengi beyaz, fisto kumaşlı parçalarda romantizm rüzgarları estirirken mevsimin coşkulu havasını pekiştiren mavi, turuncu, kırmızı ve benzeri canlı tonlar, yüksek enerjili ve kendinden emin görünümlerin başrollerini paylaşıyor. Kombinlere çarpıcı bir hava getiren püsküllü kimono ve etekler ise hayvan ve çiçek desenli elbise ve takımların tabiata gönderdikleri tatlı selamı bohem bir tavırla destekliyor.

NetWorkten Sıcak Yaz

Doğallığın ön plana çıktığı NetWork İlkbahar/Yaz 2020 aksesuar grubunda ise halat detaylı sandaletler, hasır, keten gibi natürel materyallere sahip loafer’lar ve örgü ve kutu formlarıyla dikkat çeken çantalar, gündüzden geceye uzanan kıyafetlere zarifçe eşlik etmeyi bekliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi