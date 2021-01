Narnia Günlükleri Serisi Filmleri - Narnia Günlükleri Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

İzleyicilere büyülü bir dünyanın kapılarını aralayan Narnia Günlükleri görsel efektleri ve dövüş sahneleriyle izleyicilerden tam not aldı. Sinema eleştirmenlerinin de övgüyle bahsettiği filmde çocuk yıldızların oyunculukları oldukça beğenildi. Filmin yönetmen koltuğunda Andrew Adamson oturuyor. Romanı beyaz perdeye uyarlayan senaristler ise Christopher Markus, Ann Peacock, Stephen McFeely'dir. İlk filmden 3 yıl sonra çekilen Prens Kaspiyan, dünya genelinde önemli bir gişe hasılatı elde etti. Imdb puanı 6.5 olan film Teen Choice En İyi Aksiyon Macera Filmi Ödülüne layık görüldü.

Narnia Günlükleri Serisi Filmleri ve İsimleri

1- The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

2- The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

3- The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

Narnia Günlükleri Serisi İzleme Sırası

3 filmden oluşan Narnia Günlükleri şu sırayla izlenmeli:

1- Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap

2- Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan

3- Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu

Serinin 3. filminde yönetmen koltuğuna Michael Apted geçti. 1 dalda Golden Glabe ödülüne aday gösterilen Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızının Yolculuğu dünya genelinde yaklaşık 240 bin kişi tarafından izlendi.

Narnia Günlükleri Konusu

1- The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Dünya Savaşında Londra semalarında Alman savaş uçakları görülür. Naziler her yeri bombalamaya başlar. Şehir Anne babalarından ayrı düşen Susan, Lucy, Edmund ve Peter, nereye gittiklerini bilmeden karanlık sokaklarda koşmaya başlar. Çok geçmeden İngiliz askerleri dört çocuğu bulur. Ailelerinden haber alınamadığı için Yeni Zelanda'ya gönderilirler.

Peter, gönderildikleri evde sihirli bir gardırop keşfeder. 4 kardeş gardırobun içine girer. Gözlerini açtıklarında kendilerini Narnia adlı büyülü bir ülkede bulurlar. Narnia'da da arkalarında bıraktıkları dünyada olduğu gibi bir savaş vardır. Kardeşler önce buradaki savaşı bitirmek sonra dünyaya dönmek için karanlık güçlere karşı büyük bir mücadeleye girişirler.

2- The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

Serinin 2. filminde macera hız kesmeden devam ediyor. Uzun bir yolculuktan sonra kardeşler büyük bir adaya ulaşırlar. Bu adada zalim kral Mirax hüküm sürmektedir. Şimdi kardeşlerin karşısındaki düşman çok daha güçlüdür. Onu alt edeblmek için Prens Kaspiyan ile iş birliği yaparlar

3- The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

Kardeşler Ejderhalar Adasına giderken korsanlar tarafından kaçırılır. Prens Kaspiyan'ın yardımıyla korsanların elinden kurtulup adadaki canavarlarla savaşırlar. Narnia'daki savaşa son veren kardeşler Kaspiyan'ı da yanlara alarak dünyaya dönmeyi başarırlar.

Narnia Günlükleri Vizyon Tarihi

1- The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

13 Ocak 2006

2- The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

11 Temmuz 2008

3- The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

10 Aralık 2010

Narnia Günlükleri Oyuncuları

Tilda Swinton

Liam Neeson

Harry Gregson Williams

Peter Dillon

Ken Stott

David Walliams

Eddie Izzard

Skandar Keyness

Ben Barness

Anna Popplewell

Georgia Henley

Peter Dinklage

Vincent Grass

Sergio Castellitto

Warvick Davis

David Bowies

Klara Issova

Shane Rangi

John Bach