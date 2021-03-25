Muşmula Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Muşmula Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Muşmula ağacı serin ve nemli yerleri sever. Sağlığa çok yararlı olan muşmula meyvesi kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde de önemli bir rol oynar.

Muşmula Ağacı Nedir? Muşmula Ağacı Hakkında Bilgi

Serin ve nemli toprakları seven muşmula ağacı daha çok serin iklimlerde yetişir. Killi tınlı ve kireçli topraklarda yetişen muşmula ağacından yeteri kadar verim alabilmek için derin olmayan ama geçirgen topraklarda bu meyvenin yetiştirilmesi gerekir. Muşmula ağacından yeterli verimi almak için organik maddeler açısından zengin olan tınlı toprakların olması gereklidir.

Muşmula Ağacı Latince İsmi

Oldukça yararlı bir meyve olan muşmula ağacının Latince ismi Mespilus germanica olarak bilinmektedir. Gülgiller ailesine ait olan muşmula ağacına halk arasında döngel, töngel, ezgil ve beşbıyık denilmektedir. İçinde bolca çekirdeği olan muşmula meyvesi olgunlaştıkça kahverengi bir renk alır.

Muşmula Ağacı Özellikleri

Gülgiller ailesine ait olan muşmula ağacı serin ve ılıman iklimi sever. Halk dilinde döngel de denilen bu meyve sağlığa oldukça yararlıdır. Muşmula ağacının yaprakları da şeker hastalığına iyi gelmektedir. İçeriğinde yüksek miktarda su barındıran muşmula meyvesi serinlik verirken rahatlık da sağlar.

Muşmula Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Muşmula ağaçları genellikle Kasım ayının birinci ve ya ikinci haftasında toprağa dikilebilir. Muşmula ağacı dikildikten sonra sulaması ve bakımı da doğru aşamalarda yapılmalıdır.

Muşmula Ağacı Nerede Yetişir?

Muşmula ağacı çoğunlukla Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlukla yetişmektedir. Genelde eğrilen ve çoklu dalları olan muşmula ağacı bu özelliği ile tanınmaktadır. Serin ve ılık iklimlerde yetişen muşmula ağacı için tüm yetişme şartlarının da uygun olması gerekir.

Muşmula Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Muşmula ağacı bakım ve yetiştirilmesine çok dikkat edilmelidir. Sürekli sulanmaktan hoşlanmayan muşmula ağacının toprak nemi kaybolmamalıdır. Muşmula ağacının toprağı daima nemli kalmalıdır. Muşmula ağacı çekirdekten yetişir. Çekirdeğin de mutlaka kaliteli olmasına özen gösterilmelidir.

Muşmula Ağacı Yaprak Döker mi?

Yetişkin ve bakımlı bir muşmula ağacı yaklaşık 8 metreye kadar uzayabilir. Muşmula ağacının genel yüksekliği de 2 ve ya 3 metre olabilir. Bu ağaçlar bodur boylu ve dikenli olabilirler. Yalnız yetiştirilen muşmula ağaçları dikensizdir. Muşmula ağaçları genel olarak kışın da yapraklarını dökerler.

Muşmula Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Muşmula ağacının bakımına çok dikkat edilmelidir. Bakımlı ve iyi yetiştirilen muşmula ağaçlarının yerini sevmesi çok önemlidir. Özellikle ılıman ve serin iklimlerde yetişen muşmula ağaçları yetişkin olduklarında yaklaşık 8 metreye kadar uzayabilir. Ayrıca genel hatları ile bodur olan bu ağaçların budaması da uygun zamanlarda yapılmalıdır.

Muşmula Ağacı Faydaları Nelerdir?

Muşmula ağacında yetişen meyve düzenli tüketildiğinde böbrek kum ve taşlarını düşürür. Sinir sistemi ve kas sağlığını da koruyan muşmula meyvesinin dış kabuğu kaynatılarak içilebilir. Bu çay rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. İçeriğinde yüksek miktarda su bulunan muşmula meyvesi serinletici bir etki de gösterir. Muşmula meyvesi ishal, ince bağırsak iltihabı ve dizanteriyi yok etmekte de oldukça etkilidir.

Muşmula Ağacı Hastalıkları Neler?

Muşmula ağacının yerini sevmemesi ve iklim şartlarına uyum sağlayamaması nedeni ile çeşitli hastalıklar görülebilir. Özellikle genç yapraklarda klorofil bozulabilir. Böylece yapraklar sarı ve ya beyazımtırak bir renge sahip olur. Ayrıca yaprakta kıvırcıklanma ve büzülmeler olur.

Muşmula Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Muşmula Ağacı Kullanım Alanları

Muşmula ağacının meyvesi yenilebildiği gibi kabukları kaynatılarak çayı da yapılabiliyor. Yaprağı da kaynatılabilen muşmula ağacının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Kullanım alanları oldukça geniş olan muşmula ağacı zayıflamaya da yardımcı oluyor. Metabolizmayı hızlandıran ve bağırsakları çalıştıran muşmula ağacı anne karnındaki ceninin düşmesine de engel oluyor.

Astım ve bronşit gibi hastalıkları da engelleyen muşmula meyvesi ağız yaralarının geçmesini de sağlıyor. Güçlü bir antioksidan olarak bilinen muşmula ağacı genel olarak yaraların da hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan muşmula ağaçları çay olarak tüketildiğinde özellikle öksürüğe çok iyi gelir.