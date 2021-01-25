Mumya Serisi Filmleri - Mumya Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Mumya serisi, ilk yayınlandığı 1999 yılından beri büyük bir zevkle ve tutkuyla izlenen filmlerdendir. Mumya serisindeki filmler, 7'den 70'e herkesin rahatlıkla izleyebileceği filmlerdir.



Mumya Serisi Filmleri ve İsimleri



Mumya serisinin ilk filmi 1999 yılında çekilmiştir. Devam filmi olacak şekilde tasarlanan bu filmden sonra 2 tane daha Mumya filmi çekilmiştir. Seride 3 tane film bulunmaktadır. Bu filmler; Mumya, Mumyanın Dönüşü ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı olarak isimlendirilmiştir.



Mumya Serisi İzleme Sırası



Mumya serisinde bulunan 3 film birbirinin devamı şeklindedir. Mumya serisinde çekilen filmlerde izleme sırası da kronolojik olarak filmlerin yayınlanma tarihiyle aynıdır. Yani Mumya serisi izleme sırası; Mumya, Mumyanın Dönüşü ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı şeklindedir.

1- Mumya



Mumya, serinin ilk filmidir. 2 saat 5 dakika uzunluğunda olan film fantastik ve macera türündedir. Yayınlandığı tarihte gişe rekorları kıran film, herkes tarafından yoğun ilgi görmüştür.

Mumya Konusu

Rick isimli Amerikalı serüvenci, antik mısır kentine ulaşmak isteyen İngiliz iki kardeşin rehberidir. Kardeşlerden biri hazineleri bulmak isterken diğeri bilimsel araştırmalar yapmak istemektedir. Ancak üçlü kente vardıklarında beklemedikleri bir şeye vesile olurlar. Çünkü 1923 yılında işlediği ağır suçlar sebebiyle canlı canlı gömülen Hom-Dai kötü kalpli bir rehberdir ve bir gün geri dönüp intikam alacağına dair yemin etmiştir. Kente varan üçlü bu kötü ruhu derin uykusundan uyandırırlar.

Mumya Vizyon Tarihi: 18 Haziran 1999

Mumya Oyuncuları

Brendan Fraser

Rachel Weisz

John Hannah



Mumya Yönetmeni: Stephen Sommers

2- Mumyanın Dönüşü

Serinin devam filmin 2 saat 9 dakika uzunluğundadır ve macera, fantastik türündedir.

Mumyanın Dönüşü Konus

Rehber Rick, O’Connell Evelyn'le evlenerek bir çocuk sahibi olmuştur. İlk filmde yok edilen İmhotep bu filmde tekrar dehşet saçmaya başlar. Mumyalanmış beden Londra'daki bir müzeye getirildiğinde Imhotep'in ruhu tekrar uyanır ve Akrep Kral Ordularını elde etmek için mücadele etmeye başlar. Dünyanın kaderi ise yine O'Connell ailesinin elindedir. Rick ve ailesi Mumya'nın amacına ulaşmaması için onunla kıyasıya bir mücadeleye tutulurlar.

Mumyanın Dönüşü Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2001



Mumyanın Dönüşü Oyuncuları

Brendan Fraser

Rachel Weisz

Dwayne Johnson

Mumyanın Dönüşü Yönetmeni: Stephen Sommers

3- Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı



Serinin son filminde bu kez yönetmen koltuğuna farklı bir isim oturuyor. 1 saat 51 dakika uzunluğunda olan son film, macera ve fantastik türündedir.



Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı Konusu

Film devam filmi olan Mumyanın Dönüşü filminden 10 yıl sonrasını konu alıyor. O'Connell ailesi Çin'de iki bin yıldır uyuyan Ejder İmparator'un derin uykusundan uyanması sonucu onunla mücadele etmeye başlarlar. Ejder İmparator, uzun yıllar önce işlediği suçlar nedeniyle lanetlendirilmiş ve taşa dönüştürülmüştür. Bu kötü imparatoru yenmenin tek yolu ise, Çin Seddi altında kalan orduyu canlandırmaktan geçmektedir. Bu ordu Ejder İmparator'un azılı düşmanlarındandır ancak Çin Seddi'nin yapım aşaması sırasında enkaz altında kalarak can vermişlerdir. Ordunun tekrar canlandırılması Ejder İmparatoru geldiği yere tekrar göndermenin tek yoludur.



Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı Vizyon Tarihi: 1 Ağustos 2008



Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı Oyuncuları

Brendan Fraser

Jet Li

Maria Bello



Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı Yönetmeni: Rob Cohen