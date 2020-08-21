Meme Kanserinde Erken Tanı Neden Önemli?

Tüm dünyada meme kanserinde artış var. Sürekli artıyor. Türkiye olarak tedavide çok iyiyiz. Tek eksiğimiz erken tanıda başlıyor. Maalesef erken tanıyı koyabilen bir ülke değiliz. Rakamlarımız çok iyi değil. Sağlık Bakanlığı'na göre ideal rakam 70. Toplumunuzun yüzde 70'ni tarayabiliyorsanız ideal rakama ulaşmışsınızdır. Türkiye'de taranması gereken rakam 12 milyon. 12 milyon kadında tarama yapmak zorundayız.

Türkiye'de ulaşılabilen rakam ise yüzde 20, yüzde 30'lar civarında. Yani 3 milyon kadında tarama yapabiliyorsunuz. Dokuz milyonun taraması yapılamıyor. İstenenin çok uzağında rakamlar. Buna ulaşmış ülkeler var. İngiltere, Amerika gibi ülkeler yüzde 70 ideal rakama ulaşmış durumda. İşte bütün çabamız, amacımız bu. Farkındalık yaratabilmek. Bilinç oluşturmak.

Tarama sayısını artırmalıyız

Ne kadar tarama yaparsak o kadar iyi. Ama ülke gerçeğinden hareketle erken tanıda henüz istenilen rakamlara ulaşamadık. Peki ne yapacağız? Şimdi hiç kimse hiçbir kadına zorla tarama yapamaz. Ne yapılıyor? Tarama yapmaları için rica ediliyor, 'Farkında olun' deniyor, öneriliyor. Bu bir aşı değil. Bu bir zorlama değil. Bu yüzden Türkiye'de rakamlar altta kalıyor. Erken tanının önemini aktarabilmek için yazılı basını, radyo televizyonu kullanıyoruz. Ya da sahaya inip birebir görüşmelerle tarama sayısını artırıp erken tanının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Şu an için tek yol bu.

Ultrason ve mamografi şart

Meme taraması, doğum kontrolü gibi değil. Taramanın mutlaka hastane ortamında olması gerekiyor. Belli ölçme değerlendirmelerin yapılması gerekiyor. Tek çare bu. Bunun bir kan testi yok. Sadece görüntüleme yöntemiyle oluyor. Mamografi ya da ultrasonunuzu belirlenen yaş aralıklarında yapmak.

Bununla birlikte, ortalama risk grubu altında olan kadınların 30 ile 40 yaş aralarında ultrasona başlamalı. Ama 40 yaşında mamografiye kesinlikle başlamalılar. Bitirme yaşımız da 70. Mamografi 40 ile 70 yaş arası iki yılda bir. Ultrasona da 30 yaşlarında başlamakta fayda var. O zaman işte erken tanıyı koymuş oluruz. Çünkü bunlar erken tanı için gereklidir.