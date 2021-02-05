Meme Kanseri Artık En Sık Görülen Kanser Türü!

Kadınlarda meme kanseri görülme hızındaki küçük artışların yıllardır bilindiğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Dünyada tütün kullanımı konusundaki bilinçlenme ve toplumdaki yasakların da artmasının etkisiyle meme kanseri orantısal olarak akciğer kanserinin üzerine çıkarak en sık görülen kanser türü oldu” açıklamasında bulundu.



Meme kanserinde görülen artışın nedenleri

Meme kanserinin artış hızında muhtemelen hem menopoz belirtileri için hem de doğum kontrolü amaçlı gittikçe daha çok kullanılan hormonlar, daha ileri yaşlarda yapılan doğumlar ve bununla birlikte emzirme sürelerinin kısalmasının da rolü olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, meme kanseri riskini artıran menopoz sonrası obezite (şişmanlık), hareketsizlik ve sağlıksız beslenme de bildiğimiz risk faktörleri arasında. Hostes, hemşire, güvenlik görevlisi gibi gece çalışan kadınlarda da toplum ortalamasının biraz üzerinde meme kanseri görülüyor”.



Meme kanseri genel olarak bir yaşlanma hastalığı olduğundan yaşam süresinin uzuyor olması da görülme sıklığını artırdı. En önemli faktörlerden biri, gerçek sayısal artışın yanı sıra, başarılı tarama programları sayesinde daha çok kanser tanısının konmasıdır. Obezite, sağlıksız beslenme (sebze-meyvenin az tüketimi), hareketsizlik ve düzenli egzersiz yapmamak meme kanserinin dışında diğer kanserler için de en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.



Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni açıkladığı 2020 verilerine göre dünyada en sık yüzde 11,7 ile meme kanseri, yüzde 11,4 ile akciğer kanseri ve yüzde 10 ile kolorektal kanserler görülüyor. Kadınlarda en sık görülen kanserlerin sırasıyla meme kanseri, kolorektal kanserler ve akciğer kanseri olduğunu, erkeklerde ise ilk sırada akciğer kanseri, ikinci sırada prostat kanseri, üçüncü sırada ise kolorektal kanserlerin görülüyor. Her yıl dünyada toplamda 19.292.800 yeni kanser tanısı konuyor, 9.958.000 kişi ise kanserden hayatını kaybediyor.



Kadınlarda en sık ölüme yol açan kanser hala meme kanseri

En sık ölüme yol açan kanserlerin başında akciğer kanseri geliyor, akciğer kanserini kolorektal kanserler, karaciğer kanseri ve mide kanserinin izliyor. Erkeklerde en sık ölüme yol açan kanser akciğer kanseri. Akciğer kanserini karaciğer kanseri ve kolorektal kanserler takip ediyor. Kadınlarda ise en sık ölüme yol açan kanser meme kanseri. Meme kanserini akciğer kanseri ve kolorektal kanserler takip ediyor.



Pandemi erken tanıyı azalttı, ileri evre kanser vakaları arttı

Pandemi nedeniyle insanların düzenli sağlık kontrollerini aksatmaları, tetkiklerini yaptırmamaları ve Covid-19 korkusuyla doktora, sağlık kuruluşlarına gitmemeleri de erken tanıyı azaltarak özellikle ileri evre kanser vakalarında artışa yol açıyor.

Kanserde erken tanı konması, tedavideki başarı şansını çok artırıyor. Yakınmaları olan hastalar, hele bu yakınmalar artarak seyrediyorsa, bunların altta yatan nedeninin ne olduğu konusunda gerekli araştırmaların yapılması için sağlık kurumlarından kaçmamalı.

Akciğer, kalp, tansiyon, şeker hastalıkları gibi kronik hastalıklar nedeniyle izlenmekte olan hastaların kontrollerini Covid-19 endişesiyle aksatmamaları gerekiyor. Sağlığımızı pandemi şartlarında dahi olsa korumazsak, gerekli tetkik ve tedavileri zamanında yaptırmazsak, bu ihmallerden doğacak hasar ve kayıplar COVID-19’un yarattığı hasar ile yarışır hale gelebilir.