Meme Büyütme Ameliyatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dişiliğin sembolu olan göğüsler, birçok faktöre bağlı olarak deformasyona uğrayabilir ya da genetik veya hormonal nedenlerden dolayı gelişimini tamamlayamayabilir. Bu gelişim eksikliği nedeniyle de göğüsler küçük kalır. Buna bağlı olarak kadınların kendine olan öz güveninde sorunlar oluşabilir. Ancak meme büyütme ameliyatı ile daha dolgun, estetik olarak daha güzel görünümlü göğüsler oluşturmak mümkündür.

Meme büyütme operasyonu ülkemizde ve dünyada en çok yapılan operasyonlardan biridir. Meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirmiş, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağlamıştır.

Meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenek vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

İmplant Boyutu

İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir

İmplant Profili

İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur.

İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir.

İnsizyon Paterni

İnframammary (meme altında)

Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında)

Transaksiller (koltuk altından)

Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)

İmplant Yerleştirme

Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına

Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına

Dual plan

Kas zarı altına

İmplant Tipi

Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.

Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)

Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır: