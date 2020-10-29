Meme Büyütme Ameliyatında Dikkat Edilmesi Gerekenler
"Göğüs güzelliğine verilen önem yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanmaktadır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran konu ile ilgili bilgiler verdi."
Dişiliğin sembolu olan göğüsler, birçok faktöre bağlı olarak deformasyona uğrayabilir ya da genetik veya hormonal nedenlerden dolayı gelişimini tamamlayamayabilir. Bu gelişim eksikliği nedeniyle de göğüsler küçük kalır. Buna bağlı olarak kadınların kendine olan öz güveninde sorunlar oluşabilir. Ancak meme büyütme ameliyatı ile daha dolgun, estetik olarak daha güzel görünümlü göğüsler oluşturmak mümkündür.
Meme büyütme operasyonu ülkemizde ve dünyada en çok yapılan operasyonlardan biridir. Meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirmiş, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağlamıştır.
Meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenek vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;
İmplant Boyutu
İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir
İmplant Profili
İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur.
İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir.
İnsizyon Paterni
- İnframammary (meme altında)
- Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında)
- Transaksiller (koltuk altından)
- Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)
İmplant Yerleştirme
- Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına
- Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına
- Dual plan
- Kas zarı altına
İmplant Tipi
Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.
Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)
Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır:
- Meme boyutunun büyütülmesi,
- Asimetrik memelerin düzeltilmesi,
- Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması,
- Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması,
- Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi,
- Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte,
- Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte ve memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla yapılır.