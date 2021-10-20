Madımak otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Madımak otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Madımak otu; keçimemesi, kuşekmeği, söğüt otu, madımalak, çoban ekmeği, badıma gibi değişik adlarla da anılmaktadır. Madımak otu; Kuzukulağıgiller familyasına ait bir bitkidir. Doğa çağında kendi kendine yetişen, yeşil yapraklı, sert gövdesi bulunan ve çok senelik bir bitki türüdür. Madımak otu; Orta Anadolu mutfağında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Madımak otunun, insan sağlığı açısından çok fazla faydası vardır.

Madımak Otu Nedir?

Madımak otu; Polygonaceae yani Kuzukulağıgiller familyasına ait bir bitkidir. Odunsu gövdeye sahip olan bu bitki; çok senelik, küçük pembe çiçeklere sahip, tüketilebilen otsu bir bitki çeşididir. Halk dilinde; kuşekmeği, çoban ekmeği, keçimemesi, söğüt otu gibi isimlerle de bilinmektedir. İçermiş olduğu fenolik bileşenlerden ötürü başka bitkilerin gelişimini önleyen fitoksik özelliği bulunmaktadır.

Madımak Otu Ne İşe Yarar?

Madımak otu; oldukça güçlü antioksidan özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde bedeni serbest radikallere karşı korumaktadır. Madımak otu; yüksek kan şekerini normal seviyelere indirmekte olup, kan şekerini dengeler. Bunların dışında idrar söktüren özelliği vardır.

Madımak Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Madımak otu; Amasya, Gümüşhane, Kayseri ve Yozgat illerinde yetişir.

Madımak Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Madımak otu; ilkbahar aylarında ortaya çıkarak, tazeliğini korur. Bu aylarda halk, bitkiyi toplamak adına araziye çıkmaktadırlar. Madımak otunun yetiştiriciliği adına en uygun ay ise Ekim ayıdır. Tohumun bu ayda atılmasıyla beraber madımak otu oldukça güzel bir şekilde yetişir.

Madımak Otu Nasıl kullanılır? Madımak Otunun Kullanımı

Madımak otu; genellikle yemeklerin içerisinde kullanılmaktadır. Bunun dışında çay şeklinde kullanılarak, tüketilmektedir. Madımak otu; salata şeklinde yapılarak da tüketilir.

Madımak Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Madımak otunun insan sağlığı açısından birçok faydası vardır. Bunlar ise;

- Madımak otu; idrar söktüren bir özelliğe sahiptir.

- Madımak otu; ishal probleminin hızlı bir şekilde son bulmasına yardımcı olmaktadır.

- Madımak otu; içerisinde bulunan güçlü antioksidandan ötürü insan bedenini serbest radikallere karşı korumaktadır.

- Kan şekerinin dengelenmesinde oldukça önemli rolü bulunan madımak otu, yüksek kan şekerini indirmektedir.

- Antiseptik özellikleri bulunduğundan bağırsak ve midede oluşacak olan rahatsızlıkların önüne geçmektedir.

- Çay olarak tüketildiği zaman bağırsağı ve mideyi rahatlatmaktadır.

- Damar büzen özelliğinden ötürü kanamaların en aza inmesine yardımcı olmaktadır. Doğumdan sonra oluşan kanamalarda, kanama oranını azaltmaktadır.

- Madımak otu; kadınların regl dönemlerinin daha az sancılı ve az kanamalı geçmesine destek olmaktadır.

- Madımak otu; yoğurtla beraber tüketildiği zaman; kireçlenme, kemik erimesi gibi kemik hastalıklarını oldukça önemli oranda gidermektedir.

- Zihnin yorgunluğunu giderir.

- Taze şekilde tüketildiği zaman zihnin canlanmasına yardımcı olur.

- Madımak otu; böbrekleri temizleyen bir özelliğe sahiptir.

Madımak Otunun Zararları Var mıdır?

Tüm şifalı bitkilerde olduğu üzere madımak otunun da çok tüketilmesi yan etki ve alerji yapabilmektedir. Madımak otunun herhangi bir yan etkisi olmamasına karşın, her insanın bünyesi farklı olduğundan alerjik durum meydana gelebilir. Bunun yanı sıra bitki çayı şeklinde tüketildiği zaman iki bardaktan fazla tüketilmemesi önerilmektedir.

Madımak Otu Nerede Satılır?

Madımak otu; aktarlarda satılmaktadır. Bunun dışında marketlerde de bulmak mümkündür.