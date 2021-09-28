Kuzu Kulağı Faydaları Nelerdir? Kuzu Kulağı Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilir?

Kuzukulağı "hayatta kalma bitkisi" olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni ise sağladığı faydalardır.



Kuzu Kulağı Faydaları Nelerdir?



Kuzukulakları öncelikle Avrupa'da Türkiye, İran ve Ermenistan'a özgü çok yıllık yaprak dökmeyen bitkilerdir. Kuzukulağı bitkisinin bilimsel adı, nane ailesi olan Lamiaceae familyasından Stachys byzantina'dır ve bitki aynı zamanda 'kuzu dili' ve 'yünlü yara otu' olarak da bilinir. Kuzukulaklarının yaprakları yumuşak kadifemsi bir dokuya sahiptir ve kuzukulağı şeklindedir, bu nedenle adı şeklinden gelmektedir. "Hayatta kalma" bitkisi olarak adlandırılan kuzukulağının faydaları;



Kuzukulağı dünyanın birçok yerinde idrar söktürücü, yatıştırıcı, tonik, müshil olarak, kan basıncını düşürmek, karaciğer tarafından safra üretimini uyarmak gibi bir dizi rahatsızlığı tedavi etmek için kullanılır. Yapraklar ise çıban ve apseleri rahatlatmak için lapa haline getirilir.



Araştırmalar, kuzukulağının, vücudu hastalığa neden olan serbest radikalleri temizleyen güçlü antioksidanlar olduğu düşünülen flavonoidler adı verilen bir grup bileşiğin varlığı nedeniyle belirli kanser türlerine karşı caydırıcı olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.



Kırmızı kuzukulağı kaliksinin ayrıca C vitamini, kalsiyum, tiamin (B1), niasin ve riboflavin (B2) dahil olmak üzere çok çeşitli vitamin ve minerallere sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyum, güçlü kemikler oluşturmaya ve korumaya yardımcı olur. Ayrıca kalbin, kasların ve sinirlerin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Niasin bir B vitaminidir ve uzun süredir HDL'yi yani 'iyi kolesterol'ü artırmak için kullanılmaktadır.



Kuzukulağındaki C Vitamini;

Bağışıklık sistemini oluşturmaya ve özellikle yılın bu zamanında grip gibi belirli hastalıklara yakalanma olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

Kuru bezelye, kuru fasulye ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde (hem olmayan demir) bulunan demirin emilimine yardımcı olur.

Kesik ve morlukların iyileşmesine yardımcı olur.

Kuzukulağındaki B1 Vitamini;

Vücudun yenilen nişastalı gıdalardan beyin ve sinir hücreleri için daha fazla enerji elde etmesine yardımcı olur.

Egzersiz sırasında vücutta depolanan yağlardan vücudun enerji elde etmesine yardımcı olur.

Hücrelerin zarar görmesini engeller.

Kuzukulağındaki lif;

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

'Kötü kolesterol' veya düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL) kolesterolünü düşürmeye ve 'iyi kolesterol' veya yüksek yoğunluklu lipoproteinler (HDL) kolesterolü artırmaya yardımcı olur.

Kuzu Kulağı Ne İşe Yarar?



Kuzukulağı, arterlerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olduğu için yüksek kolesterol ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde azaltarak kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Ayrıca günlük alındığında idrar söktürücü ve kilo vermeye yardımcı olarak faydaları vardır. İngiltere'de devam eden araştırmalar, yüksek tansiyonun düşürülmesinde kullanımını araştırıyor ve şimdiye kadar olumlu sonuçlar vermiştir. Günlük kuzukulağı çayı / içeceği tüketiminin yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve bazı kanserleri önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürüyor.



Kuzukulağı Nasıl Tüketilir?



Bütün bir kuzukulağını öğütün veya püre haline getirin, daha sonra 20 dakika kadar kaynatın. Ardından vitaminleri korumak için gece boyunca demlenmeye bırakın. Sıcak su kullanmak C vitaminini ve süzmek lifi, bazı flavonoidlerin etkisini kaybetmesine neden olur. Tüketilen toplam kaloriyi azaltmak için daha az şeker veya tatlandırıcı kullanabilirsiniz.



Lezzet için zencefil ve karanfil ekleyebilirsiniz. Böbrek hastalığı olan kişiler gibi düşük potasyum diyetinde olan kişiler için zencefil veya esmer şeker kullanılmamalıdır. Elde ettiğiniz Kuzukulağı içeceğine gazlı ve 'köpüklü' etki için servis yapmadan önce soda veya karbonatlı su ekleyebilirsiniz. Lezzet için daha az rom ya da karanfil kullanabilirsiniz.



Kızılcık sosu yerine kümes hayvanları ile servis yapmak için kuzukulağı turşusu yapılabilmektedir. İçecek yaptıktan sonra süzdüğünüz posa ile sos yapabilirsiniz ve etli yemeklerde kullanabilirsiniz. Diğer yandan kuzukulağını sadece doğrayarak salatalarda da kullanabilirsiniz.