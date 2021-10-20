Kuş otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Kuş otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Dünya çapında doğallaşmış ve Avrasya'ya özgü bir bitki olarak öne çıkan kuş otu, ülkemizde de merak edilen doğal kaynaklardan biridir. Bu otu ne işe yaradığı ve nasıl yetiştirilebileceğine yönelik de bilgiler alınmaya çalışılıyor.

Kuş Otu Nedir?

Kuş otu yıllık ve çok yıllık bir bitkidir. Özellikle Kuzey Amerika'da doğallaştırılan ve birçok yemek kültüründe kullanılan kaynakları içerisinde yer alır. Hoş kokusu ve tadı ile beraber sadece tüketim değil, aynı zamanda faydalı yanları ile de ön plana çıkıyor. Aşırıya kaçmadan dengeli bir şekilde kullanım ile beraber, birçok yararından faydalanmak mümkün.

Kuş Otu Ne İşe Yarar?

Özellikle kilo verme konusunda kuş otu çok fazla ön plana çıkmaktadır. Tabii Kolesterolü dengeleme ya da sağlık açısından şifalı birçok amacı altında kullanılır. Diğer yandan yemeklerde lezzet katmak için de öne çıkan bir bitki türüdür. Daha çok genelde salatalara tat katmak için kullanılan ek bir üründür. Serin bir mevsim bitkisi olarak birçok farklı yemekte değerlendirmek mümkün.

Kuş Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Kuş otu daha çok Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetişen bir bitki türüdür. Aynı zamanda Avrasya'ya özgü bir bitki türü olarak da öne çıkmaktadır. Bu bölgelerin mevsim koşullarına uyumlu şekilde doğal alanlarda yetişen kuş otu, günümüze dünya çapında ortak şekilde kullanılmaktadır.

Kuş Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Kuş otu daha çok yumuşak mevsimi seven ve sıcak aylarda yetişen bir bitki türüdür. Aynı zamanda zengin bir İçeriğe sahip olan topraklar isteyen otlar içerisinde yer alır. Fazla yağış almadan yeterli derecede güneş ile beraber kolay yetiştirilebilecek bitkiler içerisinde bulunmaktadır. Eğer özel ortam koşulları oluşturulur ise, herhangi bir yerde kuş otunu yetiştirmek mümkün olabiliyor.

Kuş Otu Nasıl Kullanılır? Kuş Otunun Kullanımı

Bu konuda en çok merak edilen durumlar içerisinde kuş otunun nasıl kullanılacağı geliyor. Özel olarak hazırlanması ile beraber salatalara eklenmek suretiyle bir çeşni çeşidi olarak değerlendirmek mümkün. Kendine has kokusu ve aroması ile beraber sadece salatalar değil farklı yiyeceklerde de güzel bir lezzet oluşturmaktadır. Serin mevsim bitkisi olarak bilinen kuş otu, farklı tarifler üzerinden değerlendirilebilecek özel lezzetler içerisinde geliyor.

Kuş Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Özellikle söz konusu faydaları olduğu vakit kuş otu oldukça geniş yararlar sunuyor. 7'den 70'e herkesin tüketebileceği özel bir lezzet olmasının yanı sıra, tıp alanında da özel bir yeri bulunmaktadır.

- Cilt bakımı sağlar ve cildi iyileştirir.

- Dengeli şekilde kilo verme imkanı tanır.

- Enflamasyonu önler.

- Solunum konusundaki sorunları tedavi edici etki sağlar.

- Herhangi bir hastalık ya da yaralanmada iyileşme sürecini hızlandırır.

- Sindirim sistemini düzenler.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Kuş Otunun Zararları Var mıdır?

Özellikle gebelikte bazı alerjik reaksiyonlar ya da komplikasyonlar kuş otunun fazla kullanılması ile meydana gelebilir. Aynı zamanda aşırı kullanım birtakım kabarıklık ve kızarıklıklar oluşturabilir. Diğer yandan mide rahatsızlığı veya mide bulantısı da yaşanabilir.

Kuş Otu Nerede Satılır?

Kuş otu genel olarak semt pazarlarından ya da özellikle aktarlardan temin edilebilir.