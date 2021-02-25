Kulacık Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Kulacık Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Kulacık mantarı aynı zamanda diken mantarı olarak da bilinmektedir. Pek çok farklı mantar türü gibi aynı şekilde bu mantarın da yenip yenmeyeceği konusunda bilgi alınmaya çalışılıyor. Zira bazı mantarlar tüketme imkanı sağlarken bazı mantarlar ise zehirli olup ciddi zararlar verebilmektedir.



Kulacık Mantarı Nedir?



Dış yüzeyi kahve rengi tonlarından oluşan ve iç yüzeyi beyaz olan kulacık mantarı, Türkiye'nin yetişen ve tercih edilen mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Özellikle şapka kısmının kahverengi olması ile beraber uzaktan görülmesi pek kolay değildir. Daha çok kırsal alanlarda yaygın bulunan ve otluklarda yer alan mantarlar içerisinde gelir.



Kulacık Mantarı Nerede Yetişir?



Kulacık mantarı Türkiye'de daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen mantar türleri içerisinde gelir. Tabii bütün farklı bölgelerdeki kırsal ve otlak bölgelerde de doğal, kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Daha çok Dikenlerin olduğu yerde toprağa yapışık bir şekilde durur. Bu sebepten dolayı kahverengi olması ile beraber üstelik görmek çok da kolay değildir. İlkbahar ve sonbahar aylarında toprağı yumuşatması ile beraber gün yüzüne çıkan mantar türleri içerisinde gelir.



Kulacık Mantarı Nerede Bulunur?



Kulacık mantarı doğal ortamı kapsamında toplanan ve üretilen bir mantar türüdür. Aynı zamanda semt pazarları ile beraber birçok farklı yerden satın almak mümkün. Son dönemlerde özellikle tercih edilen ve ilgi gören mantar çeşitleri içerisinde yer alıyor. İç Anadolu Bölgesi ile beraber otluk ve kırsal bölgelerde, dikenlerin hemen alt kısımlarında bulunan bir mantar türüdür.



Kulacık Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Merak edilen konulardan biri olarak kulacık mantarının yenip yenmeyeceği ve zehirli olup olmadığı öne çıkıyor. Kulacık mantarı günümüzde Türkiye'de yaygın olarak tüketilen ve zehirli olmayan mantar türleri içerisinde gelir. Tabii topladıktan sonra mutlaka dikkatli bir şekilde ayırmak ve uzmanlardan destek almak önemlidir. Bazı zehirli mantar türleri ile karıştırmamak için çok dikkat edilmesi önerilir.



Kulacık Mantarı Faydaları



Son dönemlerde ilgi çeken ve tercih edilen mantarlar içerisinde kulacık mantarı geliyor. İç Anadolu Bölgesinde yetişmesi ile beraber, aynı zamanda birçok farklı fayda sağlar. Bu faydalar içerisinde özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylemek gerekir. İçeriğinde önemli oranda antioksidan barındırdığı için, pek çok bakteri ve benzeri zararlıya karşı koruma sağlar. Aynı zamanda düşük yağ oranına sahiptir ve diyet yaparak kilo verme imkanı verir. Kalp sağlığını korur, göz damar tıkanıklığına iyi gelir ve cilt için de gençleştirici bir etki yaratır.



Kulacık Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kulacık Mantarı Yetiştiriciliği



Kulacık mantarı daha çok doğal ortamında kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Özellikle başta İç Anadolu Bölgesi ile beraber Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yetişen bir mantar türü olduğunu söylemek mümkün. Farklı toprak tiplerinde yetişmesi ile beraber, özellikle yağış isteyen bir mantar olduğunu söylemek gerekir. Otluk alanlarda dikenlerin yanında yetişir ve ilkbahar ile sonbahar yağışlarının neticesinde toprak yüzeyine çıkar.



Kulacık Mantarı Özellikleri



Kulacık mantarı özellikle harika lezzeti ile beraber pek çok farklı yemekte tüketilebilecek bir mantardır. Aynı zamanda insan sağlığı açısından da pek çok fayda sunarken, Türkiye'nin değişik bölgelerinde elde edilebilen bir mantar türüdür.