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GeriKoleksiyonlar KNITSS İlkbahar/Yaz 2020 Summer and the City Koleksiyonu
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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>KNITSS İlkbahar/Yaz 2020 Summer and the City Koleksiyonu
Koleksiyonlar

KNITSS İlkbahar/Yaz 2020 Summer and the City Koleksiyonu

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KNITSS İlkbahar/Yaz 2020 Summer and the City Koleksiyonu
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"KNITSS’in %100 İtalyan ipliklerle tasarlanan İlkbahar/Yaz 2020 Summer and the City Koleksiyonu baharı müjdeleyen rahat ve şık bir ev stili sunuyor. "

Evde geçirdiğimiz bu dönemde, bohem esintilerin izlerini taşıyan yumuşacık dokularıyla KNITSS İlkbahar/Yaz koleksiyonu, ev yaşamımıza tarz katarken, yaz gardırobumuzu hazırlama fırsatı da sunuyor. KNITSS, hayat rutinimizi eve taşıdığımız bu günler için benzersiz renk ve desene sahip sayısız kombin seçeneğini bir arada sunuyor.

Koleksiyonda yer alan hafif ve fit kalıpları ile elbiseler, rahat kesim triko üstler, konfor odaklı pijama stil pantolon ve şort takımlar, incecik pamuklu triko kimono ve tunikler ev stilinizi zahmetsizce tamamlıyor. Renkli ve özgün dünyasıyla kendine has tasarım kodlarının altını çizen KNITSS, evde giyime uygun ürünleri ile özgür ve özgün şıklığı evde de arayanların tercihi oluyor.

 

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