Kırık kolun veya bacağın kaynama belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Kırıkların kaynamas için nasıl beslenilir?

Her insan günlük hayatında birçok yere gider veya çeşitli aktiviteler yapabilir. Bunun yanında spor yapan insanların sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca araç ile veya yaya şekilde trafikte ilerleyen kişilerde bulunmaktadır. Daha birçok durumdan ötürü kazalar ve yaralanmalar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda en çok kol ve bacaklar zarar görmektedir. Kol ve bacakların kırılma olasılığı oldukça çoktur. Bundan dolayı kolu veya bacağı kırılan kişiler bu süreçte dikkatli davranma zorundadır.

Kırık Kolun veya Bacağın Kaynama Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle kolda veya bacakta meydana gelen her ağrı kırık değildir. Çünkü incinme, burkulma ve bunlara benzer yaralanmalarda sıkça görülmektedir. Yani kolda veya bacakta meydana gelen hasarın ne olduğu doğru bir şekilde belirlenmelidir. Zaten kırık olan durumlarda hastada şiddetli ağrılar görülmektedir. Bu ağrılar kişinin rahat hareket edememesine neden olmaktadır. Çünkü kırık olan bölgede şişme, ağrı, hareket eksikliği ve bunlara benzer durumlar görülmektedir.

Kırık kol veya bacak zaman geçmeden alçıya alınmaktadır. Buradaki amaç kırık olan yerin kaynamasına yardımcı olmaktır. Tabi kırık olan yere öncelikle ameliyat yapılarak kişinin rahat etmesi sağlanır. Ayrıca her kırık vakasında alçı yapılmayabilir. Buradaki amaç kırık olan yerin o anki durumudur. Yani hastanın durumuna ve kırık olan yerin konumuna göre müdahalede bulunulur. Burada önemli olan kırık olan yerin kaynamasına yardımcı olmaktır.

Kaynama Belirtileri Nelerdir?

- Kırık olan bölgede ağrının giderek azalması,

- Kırık olan yerin normal hareketlerine dönmesi,

- Hastanın eski gücüne kavuşması,

- Kırık olan bölgede rahatlama olması.

Kaynama belirtileri her kişide farklı olabilir. Çünkü bu süreç 45-90 gün arasında değişmektedir. Bu süreçte kırık olan kemiğin iyileşmesi için düzenli bir şekilde beslenmek gerekmektedir. Çünkü iyi bir beslenme sonucunda kaynama işlemi daha kolay ve daha doğru bir şekilde yapılabilir.

Kırıkların Kaynaması İçin Nasıl Beslenilir?

Kırıkların kaynaması için öncelikle sağlıklı bir şekilde beslenmek gerekmektedir. Bu süreçte en çok A, B, C ve D vitaminlerinin alınması gerekmektedir. Bu vitaminlerden en çok D vitaminine ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan dolayı sık sık güneş almak gerekmektedir. Bunun yanında süt, yoğurt ve peynirin sıklıkla tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca yumurta ve et ürünleri de sağlıklı beslenme için işe yaramaktadır.

Kırık yerin kaynaması için deniz ürünleri de çok faydalı olmaktadır. Bundan dolayı somon, ton balığı ve uskumru gibi balıklar bu süreçte sıkça tüketilmelidir. Böylelikle kaynama süreci hızlanacaktır. Ayrıca kaynama sürecinde meyvede tüketmek gerekmektedir.

Özellikle elma, havuç ve muz gibi ürünler fayda sağlamaktadır. Bunun yanında C vitamini için portakal veya mandalina gibi ürünlerde tüketilebilir. Tabi mevsime göre bazı meyveleri bulmak zor olacaktır. Bundan dolayı alternatif meyveleri tercih edebilirsiniz. Buradaki amaç kişinin bünyesini sağlam tutmak ve güçlü kalmasına yardımcı olmaktır.

Kırık olan durumlarda kaynama için maydanoz ve domates gibi ürünlerde çok faydalı olmaktadır. Ayrıca balık yağı yemeninde faydalı olacağı düşünülmektedir. Özellikle süt ve yoğurt gibi ürünleri eksik etmemek gerekmektedir. Çünkü kemiklerin gelişimi için yararlı olan ürünler kaynamayı hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Tabi sağlıklı bir beslenmenin yanında kırık olan yeri zorlamamakta çok önemlidir. Yani bu süreçte her açıdan dikkatli olmak çok büyük yararlar sunmaktadır.