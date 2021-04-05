Kemik Erimesi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kemik Erimesi Tedavisi Hakkında Merak Edilenler

Kemik erimesi yani diğer adıyla osteoporoz, kemiklerin kırılmasına veya zayıflamasına yol açabiliyor. Daha çok omurlar, bilek ve kalça kemiklerinde görülse de vücuttaki diğer kemikleri de etkileyebilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, kemik erimesi, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Kemik erimesi nedir?

Kemik erimesi, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalması sonucunda kırılabilir ve zayıf hale gelmeleri meydana gelen ve en sık karşılaşılan kemik hastalığıdır. Bu rahatsızlık, daha çok omurga, kalça ve el bileğinde ortaya çıkmakla birlikte vücuttaki bütün kemiklerde görülebilir. Genel olarak kırık oluşmadığı sürece sessiz ilerler. Kemik kırılganlığının artışına bağlı omurga, kalça, el bileği kırıkları meydana gelebilir. Çoğunlukla 45 yaşından sonra görülmektedir. Ayrıca, kemik yapısı içinde kalsiyumun azalmasına bağlı olarak kemiğin kırılma ihtimalini de artırır.

Kemik erimesinin belirtileri nelerdir?

Kemik erimesinin en sık karşılaşılan belirtisi ise; omurga ve sırt bölgesinde meydana gelen ağrılardır. Kemikte görülen mikro kırıklar, bu ağrıların nedeni olarak ön plana çıkmaktadır. Kemiklerde mikroskobik düzeyde bir sürü kırık vardır. Bu kırıklar vücut tarafından yapılan yeni kemik dokusu ile onarılır. Fakat bu metabolik durum kemik erimesinde yavaşlar. Bu durumda da küçücük kırıklar büyüyerek büyük kırıklara neden olur. Kemik erimesinin belirtileri arasında, bel ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşmaya götürebilen kırıklar sayılabilir.

Kemik erimesi nasıl tedavi edilir?

Kemik erimesi, ilaç ve ilaç dışı yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu teşhisi alan hastalarda herhangi bir kırık ya da kırıklar oluşmadıysa koruyucu tedavilere başlanır. Koruyucu tedavide de en önemli amaç, hastaya aktivite kazandırmak ve egzersiz yapmasını sağlamaktır. Tempolu yürüyüşler, yüzme kemiğin mevcut kuvvetini korumasını sağlayabilir.

İlaç tedavisi hastanın durumuna göre tercih edilir ve her hastaya göre farklılık gösterir. Koruyucu ilaçlar ise kemik erimesi döneminde görülen yıkımı azaltabilir ve dengeleyebilir. Bu tür ilaçlar hastanın yaş grubuna uygun olarak tedavide kullanılmaktadır. İlerlemiş osteoporozda omurgasında kırıklar başlayan hastalar için bu kırıklara bağlı ağrıları azaltmak için bazı ek tedbirler alınmalıdır. Düzenli egzersiz programları, korse tedavisi ve organik malzemelerle kemik içinin doldurulması tedavide uygulanması gerekebilir. Kemik erimesi, çok yaygın görülen bir hastalık olması nedeniyle herkeste oluşabileceği ve ilerleyen yaşlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini göz önünde bulundurularak düzenli kontrole dikkat edilmeli.