Katzze'den Karaca'ya Orient Express Koleksiyonu

Doğuya mistik bir yolculuk teması üzerine kurulu koleksiyonda siyah porselen üzerine gold dokunuşlu filler ve oryantal desenler çarpıcı ve dikkat çekici bir şıklığa göz kırpıyor.



Mini koleksiyonda pasta tabağından çay fincanına, farklı boy kaselerden kahve fincanına zarif bir sofrayı şık dokunuşlarla unutulmaz anlara dönüştürecek 8 parça bulunuyor.



2013 yılında kurulan Katzze bugün Hollanda’dan Kuveyt’e dünyanın farklı birçok ülkesinde, dizayn butiklerde satılmaya devam ediyor.