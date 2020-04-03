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GeriAlışveriş Katzze'den Karaca'ya Orient Express Koleksiyonu
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Alışveriş

Katzze'den Karaca'ya Orient Express Koleksiyonu

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Katzze'den Karaca'ya Orient Express Koleksiyonu
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"Katzze’nin Karaca için tasarladığı siyah gold porselenlerden oluşan Orient Express koleksiyonu, Karaca mağazalarında ve Karaca online’da satılmaya başladı. "

Doğuya mistik bir yolculuk teması üzerine kurulu koleksiyonda siyah porselen üzerine gold dokunuşlu filler ve oryantal desenler çarpıcı ve dikkat çekici bir şıklığa göz kırpıyor.

Mini koleksiyonda pasta tabağından çay fincanına, farklı boy kaselerden kahve fincanına zarif bir sofrayı şık dokunuşlarla unutulmaz anlara dönüştürecek 8 parça bulunuyor. 

2013 yılında kurulan Katzze bugün Hollanda’dan Kuveyt’e dünyanın farklı birçok ülkesinde, dizayn butiklerde satılmaya devam ediyor.

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