Katherine Heigl filmleri ve Tv şovları - En çok izlenen ve sevilen oyunları

Katherine Heigl takipçileri aktristin filmlerinin ve oyunlarının müptelasıdırlar.

Katherine Heigl Filmleri ve Tv Şovları

Sanatseverler ve sinemaseverler ciddi birer izleyicidirler. Genellikle bazı oyuncuları özellikle takip eder ve filmlerini hiç kaçırmadan takip ederler. Filmlerini tekrar tekrar izledikleri bu oyuncuların filmlerinden de arşiv oluştururlar.

Katherine Heigl 24 Kasım 1978 doğumlu Amerikalı aktristtir. Nancy ve Paul Heigl'in çocuğu olarak dünyaya gelen Katherine Heigl daha ziyade romantik komedilerle tanınmıştır. "Grey's Anatomy" dizisindeki performansı ile de hatırlanır.

En Çok İzlenen ve Sevilen Oyunları

Katherine Heigl fanları çok yakından takip ettikleri sanatçının filmleri hakkında da görüş ve tavsiyelerini bildirmektedirler. Katherine Heigl'ın filmleri ve dizileri hakkında şu bilgileri sıralamak mümkündür:

Katiller. Bu film 2010 yılında çevrilmiş bir filmdir. Sanatçının bu filmdeki performansı göz dolduruyor. Sinema eleştirmenleri tarafından farklı yönleri ile eleştiri almış olsa da bu filmdeki en iyi şey, Katherine Hegl'dir. Filmin, biraz casusluk içeren, biraz gerilim içeren ve bir aşk hikayesi etrafında dönen bir hikayeye sahiptir.

Jackie ve Ryan: Bu film bir romantik dramadır. Ben Barnes'in sanatçıya eşlik ettiği bu film gerçekten büyüleyici bir filmdir. Filmin anlatımında oldukça yumuşak bir tona sahip olduğu gözlemlenir. Katherine Heigl bu filmde bekar bir anneyi canlandırmaktadır. Özenti bir müzisyene aşık olur ve hikaye başlar. Katherine Hegl'in performansı bu filmde tam anlamı ile ortaya çıkmıştır. Sevenlerinin mutlaka izlemesi gereken bir filmdir.

The Ugly Truth: 2009 tarihli bu yapım sanatçının başarılı bir başka filmidir. Bu filmde dikkat çeken başka bir şey de oyuncular arasındaki inanılmaz kimyadır. Oyuncular son derece uyumlu ve inandırıcı bir oyun ortaya koymuşlardır. Bu filmin hikayesinde kadını canlandıran Katherine Heigl, romanlardaki gerçek aşka inanan bir karakterdir. Oysa erkek karakter asla buna inanmaz ve tam aksi yönde bir düşünceye sahiptir. Erkek karakter İskoç oyuncu Gerard Butler'dir. Her iki oyuncunun da bu filmdeki performansı görülmeye değerdir.

Bildiğimiz Hayat: 2010 yılı yapımı bu film, yürekleri ısıtan bir film olma özelliğine sahiptir. Filmin konusu şöyledir: Sophie, Holly Berenson ve Eric Messer'in vaftiz kızlarıdır. Bir gün Sophie'nin gerçek anne ve babası bir trafik kazasında hayatlarını kaybederler. Bu elem olaydan sonra her iki vaftiz anne ve baba Sophie ile ilgilenmeye başlarlar. Aslında birbirinden hiç hoşlanmayan bu kadın ve erkek Sophie için bir araya gelmek ve birlikte hareket etmek durumundalar. İşte film de bu noktada başlar. Hoş bir komediye dönüşen ve aslında konusu itibariyle klişe bir film olan "Bildiğimiz Hayat" filmi her iki oyuncunun performansı ile başarıyı yakalar. Bu filmde Katherine Heigl'e erkek oyuncu Josh Duhamel eşlik eder.

Knocked: Bu filmin yapım tarihi 2007'dir. Filmin konusu ise oldukça hassas bir konudur: Tek gecelik bir ilişki. Alison Scott, bir gecelik bir ilişki yaşar ve bu geceden sonra hamile kalır. Kendisini hamile bıraka kişi Ben Stone isimli erkektir. Aslında Alison bu kişiden çok da hoşlanmıyor ve asla babalık için uygun olmadığını düşünüyor. Fakat öte yandan bebeği de dünyaya getirmeye karar veriyor. Katherine Heigl, Alison Scott rolünde son derece başarılı bir performans sergiler.