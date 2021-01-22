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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Kaptan Amerika Serisi Filmleri - Kaptan Amerika Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Kaptan Amerika Serisi Filmleri - Kaptan Amerika Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

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Kaptan Amerika Serisi Filmleri - Kaptan Amerika Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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"2011 yılında vizyona giren ilk Kaptan Amerika filmi, Marvel'in çok sevilen serilerinden biri haline gelmiştir. Bilim kurgu, macera ve aksiyon türünde olan Kaptan Amerika filmlerinin dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunur. Peki, Kaptan Amerika serisi filmleri ve isimleri nedelerdir? Kaptan Amerika serisi izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları nelerdir? Bu başarılı seri hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik."

Kaptan Amerika serisi, bütün dünyanın adından sıkça söz ettiği ve pek çok başarılı filme imza atan Marvel bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Kaptan Amerika Serisi Filmleri ve İsimleri

Kaptan Amerika serisi Marvel'in süper kahraman hikayelerinden biri üzerine yoğunlaşır ve bu seride 3 farklı film bulunur. Kaptan Amerika serisinde bulunan filmler; İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmleridir.

Kaptan Amerika Serisi İzleme Sırası

Kaptan Amerika serisindeki filmler vizyon tarihine göre kronolojik olarak izlenebilir. Bu şekilde Kaptan Amerika serisinin izlenme sırası; İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı şeklinde olur.

Kaptan Amerika Serisi Filmleri - Kaptan Amerika Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

1- İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

Serinin ilk filmi olan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi, 2 saat 4 dakika süren soluksuz şekilde izlenen bir aksiyon ve bilim kurgu filmidir. IMDB puanı 6.9'dur.

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika Konusu

Kaptan Amerika Marvel Comics tarafından yaratılan bir çizgi roman karakteridir. Filmde Steve Rogers karakteri, onu bir süper askere dönüştürecek deneysel bir programa katılmaya gönüllü olur. Marvel Evreni'nin ilk günlerinde geçen film, Kaptan Amerika'nın Red Skull'ın liderlik ettiği HYDRA organizasyonuyla mücadelesini konu alır. Kaptan Amerika, kötü organizasyonu devirmek için Bucky Barnes ve Peggy Carter ile güçlerini birleştirir.

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika Vizyon Tarihi: 2 Eylül 2011

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika Oyuncuları

Chris Evans

Hayley Atwell

Sebastian Stan

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika Yönetmeni: Joe Johnston

Kaptan Amerika Serisi Filmleri - Kaptan Amerika Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2- Kaptan Amerika: Kış Askeri

Devam filmi olan Kaptan Amerika: Kış Askeri, IMDB'de 7.8 puan almış 2 saat 16 dakika uzunluğunda bir aksiyon ve macera filmidir.

Kaptan Amerika: Kış Askeri Konusu

İlk film, eski Marvel Evreni'nde geçerken, ikinci film günümüz dünyasında Kaptan Amerika'nın hikayesini anlatıyor. Steve Rogers karşımıza SHIELD örgütüyle iş birliği yapmaya çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Modern dünyaya alışmaya sağlayan Steve, bu iş birliğini korumaya çalışıyor. Sosyalist Rusya dönemini konu alan devam filminde, Winter Soldier yani Kış Askeri adında bir ölüm makinesi vardır. Bu ölüm makinesi özel kuvvetler içinde yetiştirilmiş bir güçtür ve karşısındaki her şeyi yok etmeye kararlıdır.

Kaptan Amerika: Kış Askeri Vizyon Tarihi: 11 Nisan 2014

Kaptan Amerika: Kış Askeri Oyuncuları

Chris Evans

Samuel L. Jackson

Scarlett Johansson

Kaptan Amerika: Kış Askeri Yönetmeni: Anthony Russo, Joe Russo

Kaptan Amerika Serisi Filmleri - Kaptan Amerika Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

3- Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

IMDB puanı 7.8 olan serinin 3. filmi, 2 saat 28 dakika uzunluğunda aksiyon ve fantastik türünde bir filmdir.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Konusu

Bu film, Marvel Evreni'ndeki sivil savaşı konu alıyor. Bütün kahramanlar bu çok önemli savaş için karşılaşıyorlar. Yenilmezler'in kötü bir olaya dahil olması otoritenin onları takip etmesine yönelik baskıcı bir sistem kurulmasına sebep oluyor. Bu durum ise Yenilmezler'in kendi içinde ayrışmasına ve farklı taraflara dahil olmalarına yol açıyor. Steve Rogers'ın öncülük ettiği taraf baskıcı bir rejimi kabul etmiyor ve özgürce insanlık için savaşmak istiyor. Tony Stark'ın desteklediği grup ise hükümetin bu hareketini sonuna kadar savunuyor.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Vizyon Tarihi: 6 Mayıs 2016

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Oyuncuları

Chris Evans

Robert Downey Jr.

Scarlett Johansson

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Yönetmeni: Anthony Russo, Joe Russo.

 

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