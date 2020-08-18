Kahve Çekirdeklerini Taze Tutmanın Yolları

Kahve çekirdeklerini saklamak söz konusu olduğunda kesinlikle kaçınmanız gereken 3 şey var: Oksijen, nem ve ışık. Bu üçlü taze kahvenin düşmanıdır. Kahveyi saklama konusunda ilk dikkat etmeniz gereken nokta bu olmalı.

Kahvenizde maksimum tazelik arıyorsanız, çekirdeklerin hepsini bir kerede öğütmeyin. Kahveyi demlemeden hemen önce kullanacağınız kadarını öğütün. Öğütülmüş kahve tazeliğini çok hızlı kaybeder. Kahve çekirdek haldeyken tazeliğini ve aromasını daha uzun süre korur.

Öte yandan kahvenizi öğütülmüş halde değil çekirdek formunda almak, çekirdekleri dilediğiniz demleme yöntemine göre çekebileceğiniz anlamına gelir. Mokapot, French press, chemex, aeropress ve pek çok demleme yöntemi farklı öğütme boyutları gerektirir. Kahveniz çekirdek haldeyken dilediğiniz demleme yöntemini kullanabilir, çekirdeklerinizi ona göre öğütebilirsiniz.

Kahvenin raf ömrü ne kadardır?

Kahve kolay bozulan bir besin değildir. Ancak uzun süre beklerse aroması, tazeliği ve tadı kötüleşebilir. Kavrulmuş çekirdeklerinizi 1 ay içinde tüketirseniz kahvenizden en iyi şekilde yararlanmış olursunuz. Kahvenin raf ömründe saklanma koşullarının da önemi büyüktür. Marketlerde satılan kahve çekirdeklerinin bazılarında son kullanma tarihinin 1-2 yıl sonra olduğunu görüyoruz.

Bu kahveler vakum yöntemi ile muhafaza ediliyor. Ancak siz evde paketi açtığınızda ömrü 2 yıl olmayacak, kısalacaktır. Açıkçası kahveyi ne kadar kısa süre rafta tutarsanız tazeliğinden o kadar yararlanabilirsiniz. Bu bilgiler kahve çekirdekleri için geçerliydi. Peki ya öğütülmüş kahve ne kadar saklanır?

Yukarıda da söylediğimiz gibi kahve çekirdekleri öğütüldükten sonra tazeliğini çok hızlı kaybeder. Öğütüldükten sonra oksijen almayan bir yerde saklanmadığı sürece kahvenizin tazeliği birkaç saat içinde yok olacaktır.