Azı Karar Fazlası Zarar: Kahve Ne Kadar Tüketilmeli?

Kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri. Yapılan son çalışmalarda kahvenin zararından çok faydalarının ortaya çıktığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, bu leziz içeceğin ne kadar tüketilmesi gerektiğini anlatıyor.