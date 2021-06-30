Kadınların el emeği ile hazırlandı

LC Waikiki, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde kendini keşfetme imkanı bulan kadınlar ile yepyeni bir koleksiyona imza attı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde her yörenin kendine özgü ihtiyaçlarına göre kurulan ÇATOM, okuma yazma eğitimleri, sağlık eğitimleri, mesleki gelişim kursları ve girişimcilik destekleri gibi birçok sosyal ve kültürel program ile kadınların toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmalar yürütüyor. Anadolu kadınlarının emeği ile hayat bulan ‘’Gönül Motifleri Koleksiyonu’’, toplumsal hayatta daha çok rol almak isteyen kadınlara ilham oluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınların iş birliği ve ÇATOM desteği ile hazırlanan koleksiyonda ağırlıklı olarak etnik renkler yer alıyor. Yöresel simgelerin kullanıldığı ve el işi detaylarının bulunduğu koleksiyon, Anadolu’nun birbirinden güzel motiflerini kadınlar ile buluşturuyor. LC Waikiki, el emeğine kıymet veren müşterilerin beğenisine sunulan tasarımlar ile Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde kendini geliştirme fırsatı sunulan kadınlara destek oluyor.

Anadolu kadınının elleriyle, emekleriyle hazırlanan koleksiyon, lcwaikiki.com üzerinden yurt dışında da satışa sunuluyor. Anadolu’nun bereket, koç boynuzu, tavuskuşu gibi sembolleri, dünyanın başka ülkelerindeki kadınlarına da ilham kaynağı olacak.