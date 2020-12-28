Kadınların Çok Sık Yaşadığı Bir Sorun: Vajinismus

Vajinismus cinsel uyarılmayı engellemez, fakat aşağıdakiler olduğunda da gerçekleşebilir;

- Partner penetrasyon girişiminde bulunurken

- Bir tampon yerleştirme sırasında

- Jinekolojik muayenede

- Vajinal bölgeye dokunulsa bile

Bu kesinlikle bir kusur değildir. Utanılacak bir durum asla değildir.

Vajinismus;

Primer (birincil) vajinismus vajinal penetrasyona hiç ulaşılmadığında

Sekonder (ikincil) vajinal penetrasyon bir kez elde edildiğinde ve ancak artık mümkün olmadığında, potansiyel olarak jinekolojik cerrahi, travma ve ya radyasyon gibi faktörlere bağlı olarak

Bazı kadınlarda menopozdan sonra östrojen seviyelerinin düşmesine bağlı vajinal kayganlık ve elastikiyet eksikliğinin cinsel ilişkiyi ağrılı hale getirmesine bağlı sonradan gelişebilir.

Disparoni (ağrılı cinsel ilişki) ile karıştırılmamalıdır. Disparoni, pelvik kistler, pelvik inflamatuar hastalık ve vajinal atrofi nedeniyle ortaya çıkabilir.

Vajinismusun pek çok sebebi olabilmektedir. Fiziksel ya da emosyonel stres faktörleri ya da ikisini birden içerebilir. Vajinismus beklenti haline de dönüşebilir. Böylece kişi olmasını beklediği için olur.

Duygusal (emosyonel) tetikleyiciler

Ağrı hissetme ya da hamile kalma korkusu,

Kaygı, performans hakkında endişe ya da suçluluk duyma,

İlişki sorunları örneğin istismarcı bir partnere sahip olmak ve ya savunmasız hissetmek

Tecavüz ve ya istismar öyküsü dahil travmatik bir geçmişe sahip olmak.

Büyürken yanlış seks tasviri ya da cinsel imalara maruz kalmak gibi çocukluk deneyimi

Fiziksel tetikleyiciler

Şiddetli, ağrılı idrar yolu enfeksiyonu ve ya mantar enfeksiyonu

Kanser ya da liken skleroz gibi lokal rahatsızlıklar

Menopoz

Pelvis cerrahisi

Yetersiz ön sevişme

Vajinada yeterli kayganlığın sağlanmaması

İlacın yan etkileri

Vajinismus deneyimindeki varyasyonlar

Hem genç hem de yaşlı kadınlarda hiç cinsel deneyimi olmayanlarda ve yılların tecrübesi olanlar, hatta doğum yapmış kadınlarda bile tetiklenebilir. Vajinismus farklı tip ve evrelerde karşımıza çıkabilmektedir.

Bir kısım kadın hiç bir şey yerleştiremez.

Bazı kadınlar tampon kullanıp, jinekolojik muayeneyi tamamlayıp penisi yerleştiremez

Bir kısım işlem çok acı verse de penisin bir kısmını yerleştirebilir.

Bazıları penisi tamamen yerleştirebilir en çok gerginlik ve rahatsızlıktan dolayı orgazma kadar giden normal ilerlemeyi kesintiye uğratır ve bunun yerini ağrı alır.

Bazı kadınlar sonunda orgazma ulaşmayan ağrı ve rahatlık ile bu ilişkiye tahammül ederler.

Kadınlar giriş ve hareket konusunda yıllarca zorluk yaşayabilir ve sürekli tetikte kalmak zorunda olabilir.

Vajinismus belirtileri şiddet aralığı

Vajinal giriş ve itme ile hafif rahatsızlık ve ya gerginlikle yanma hissedilir ancak azalabilir.

Daha belirgin yanma ve gerginlik yaşanır.

Vajinal kasların istem dışı gerginliği girişi ve hareketleri zor ve ağrılı hale gelebilir.

Partner sıkıca kapatılmış vajinal açıklık nedeniyle içeri giremez giriş zorlanırsa ciddi ağrıyla sonuçlanır.

Vajinismus istemsizdir, kasıtlı değildir

Vajinismusun kadınlar tarafından kasıtlı olarak var olmadığı ve ya kasıtlı olarak tetiklenmediğine dikkat etmek son derece önemlidir. Kontrolleri dışında çoğu zaman kendileri bile farkında olmadan bu kas grubu kasılmaları istemsiz olarak gerçekleşir. Sorunun gizemi hem kadınlar hem de eşleri için sinirleri bozucu üzücü ve yıpratıcı olmaktadır. Vajinismusun istemsiz olduğu ve herhangi bir kadının başına gelebileceği gerçeğine rağmen pek çok kadın anal ilişkide bulunamamaktan ve ağrılarını gizli tutmaktan yoğun bir utanç duymakta, sırrını en yakın çevresiyle dahi paylaşmamaktadır.

Tedavisi nasıldır?

Cinsel terapi uzmanları vajinismus için ideal tedavinin kadınların ve çiftlerin yaşamlarının biyolojik, duygusal, psikolojik ve ilişkisel bileşenleri arasındaki karmaşık etkilerine erişmesi gerektiği kanaatine varmışlardır.

Vajinismus tedavisinin zor olduğu kabul edilmektedir. Terapist tedavi sırasında kadınlar ve eşleri için önemli bir destek haline dönüşür ve onlarla birlikte cinsellikle ilgili iletişimi geliştirmek, eşler arası yakınlığı derinleştirmek ve her ikisi için de cinsel tatmini artırmak için çalışırlar.