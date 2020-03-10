Kadın İstihdamına Destek Oluyor!

Pozitif Tasarımlar projesiyle kendi imkanlarıyla yeni şeyler üretme kabiliyetine sahip olan kadınları gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen marka, Türkiye’nin dört bir yanındaki üretici kadınlara platformunun kapılarını açıyor.

Yaşadıkları yerde iş imkanlarının kısıtlı olması, Anadolu’daki zor çalışma koşulları ve eğitim fırsatlarından yararlanama gibi nedenlerle iş hayatına katılamayan kadınlar, kendi işinin sahibi olma fırsatı elde ediyor. Şık ve kaliteli ürünler üretebilen kadınlara web sitesi üzerinden satış yapma imkanı sunan marka, projeye dahil olan kadınlardan ilk 6 ay boyunca komisyon almayacağının da müjdesini veriyor.

Aynı zamanda geleceğin girişimci kadınlarıyla tüm know-how’larını paylaşacağını belirten hediye platformu, reklam, tanıtım, yeni nesil medya planlamaları ve sosyal medya gibi birçok kanalda da destek olacağının altını çiziyor. Projeye son başvuru tarihi 30 Haziran...