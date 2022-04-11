Jason Momoa filmleri ve tv şovları - En çok izlenen ve sevilen oyunları

Her insanın sevdiği ve izlemeye doyamadığı aktörler bulunmaktadır. Bu aktörlerin filmleri ve tv şovları oldukça ilgi çekmeyi başarmaktadır. Sevilen aktörlerden biriside Jason Momoa olarak bilinmektedir. Bu aktörün oldukça ilgi çeken filmleri bulunmaktadır. Her filmi neredeyse çok güzel olan Jason Momoa film sektöründe başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Uzun boylu ve kaslı vücudu ile birçok filmde seyirciyi etkilemeyi başarmaktadır.

Jason Momoa Filmleri ve Tv Şovları - En çok İzlenen ve Sevilen Oyunları

Aquaman

Jason Momoa denilince akla ilk gelen filmlerin başında Aquaman gelmektedir. Çünkü bu film aktörün en ilgi çeken filmi olmayı başarmıştır. Özel güçleri olan Arthur Curry oldukça büyük bir maceraya atılacaktır. Arthur Curry (Aquaman) kendiyle ilgili olan sırları yavaş yavaş öğrenmektedir. Öğrendiği bu sırlar hayatının macerasını yaşamaya neden olacaktır. Atlantis tahtının, varisi olan Arthur ile onun sinsi kardeşi olan Orm arasında amansız bir mücadele yaşanacaktır.

2018 yılında gösterime giren filmde Jason Momoa, Willem Dafoe ve Amber Heard başrolleri paylaşmaktadır.

Justice League (Adalet Birliği)

Bir süper kahraman filmi olan Justice League tam anlamıyla bir yıldızlar şölenidir. Filmde Batman ve Superman karakterleri başrolde yer almaktadır. Büyük bir tehlike karşısında birçok süper kahramanın biraraya gelmesi gerekmektedir. Bunlardan biriside Aquaman olarak bilinmektedir.

2017 yapımı olan filmde Henry Cavill, Jason Momoa, Ben Affleck ve Gal Godot gibi isimler yer almaktadır.

Wolves (Kurtlar)

Jason Momoa için önemli filmlerden biriside Wolves filmidir. Bu filmde genç bir adamın hikayesi anlatılmaktadır. Bu genç adam kurtadama dönüştükten sonra ailesini öldürür. Tabi bunlar sadece suçlama olarak bilinmektedir. Ortaya çıkan söylentiler bu genç adamın başka bir kasabaya gitmesine neden olur. Yeni geldiği bu kasabada oldukça farklı bir hayat yaşamaya başlayacaktır.

2014 yapımı olan bu filmde Jason Momoa, Lucas Till ve Merritt Patterson gibi isimler başrolde oynamaktadır.

See

See, dizi olarak çekilmiş olan bir yapımdır. Yapımda Jason Momoa başrolde oynamaktadır. Dizinin konusu ise günümüzden uzak bir zamanda geçmektedir. Görme yetisini yitiren insanlığın yeni bir umudu ortaya çıkacaktır.

2019 yapımı olan dizide Jason Momoa ve Alfree Woodard başrolleri paylaşmaktadır.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Game of Thrones dizisinde Jason Momoa'da rol almıştır. Dizinin oldukça başarılı bir yapım olduğu dikkat çekmiştir. Jason Momoa dizinin ilk sezonunda 10 bölüm rol almıştır. Canlandırdığı karakter ise Khal Drogo karakteri olmuştur. Karakterin ölmesi ile 2011 yılında Jason Momoa diziden ayrılmıştır.

2011 yapımı olan dizide Jason Momoa, Emilia Clarke, Kit Harington ve Sophie Turner gibi isimler yer almıştır.

Dune: Çöl Gezegeni

Dune filmi uzak bir gezegende geçmektedir. Film Paul Atreides’in hikayesine odaklanmaktadır. Önemli bir çöl gezegeni olan Arrakis birçok gezegenin ilgisini çekmektedir. Bunun yanında gezegenler arasında yeni bir isyan çıkacaktır. Oldukça ilgi çeken bir konusu olan Dune: Çöl Gezegeni filmi aksiyon ve bilimkurgu alanında etkili bir filmdir.

2021 yapımı olan bu filmde Jason Momoa, Oscar Isaac, Zendeya ve Rebecca Ferguson gibi isimler rol almaktadır.