İtalyan Damat Danilo Zanna Hepimizi Güldürmek İçin Ankara’da!

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Bu bir ilandır.

İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna, aşçılığı ailesinden devralarak mesleğe başlıyor. Belli bir yaşa kadar sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kalıyor ve çok farklı bir mutfak ile tanışma fırsatı yakalıyor. Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşine Cihangir'de âşık olduğunu söyleyen Danilo Zanna iki yılın ardından eşi Tuğçe Demirbilek ile dünya evine giriyor. Danilo, eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açıyor. TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başladığımız Danilo Zanna, “İtalyan İşi”, “Elin Oğlu” gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın “Görümce” isimli sinema filminde oynamasıyla, ardından son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliğine popülerlik katarak hepimizin kalbini kazanmayı başarıyor. Sempatikliği ve tatlı diliyle herkesi kendine hayran bırakan ve aynı zamanda çok güldüren şef, bu sefer karşımıza “Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi” adlı gösterisiyle çıkacak.

Sempatik, içten tavırları ve Türk insanının sıcaklığını her defasında ortaya çıkaran İtalyan Şef Danilo Zanna bizden biri gibi. Televizyondaki başarısını tiyatro sahnesine taşımaya hazırlanan sempatik İtalyan, Türkiye’de yaşadığı tecrübeleri, başından geçen anıları interaktif bir gösteri şeklinde, Türkiye turnesinde hayranlarıyla paylaşarak, keyifli dakikalar yaşatacak. Haydi, buraya tıklayarak hemen yerinizi ayırtın.

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