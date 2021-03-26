İroko Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? İroko Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Teak ağacı Asya yağmur ormanlarında yetişen bir ağaç türüdür. Bu türün Afrika yağmur ormanlarında yetişen cinsi iroko ağacı olarak adlandırılır.



İroko Ağacı Nedir? İroko Ağacı Hakkında Bilgi



İroko ağacı, Afrika yağmur ormanlarında yetişen ve boyu 130 metreye kadar çıkabilen bir ağaç türüdür. Kısa sürede hızlı büyümesi sürdürülebilir açıdan yetiştiriciliğini kolaylaştırmaktadır. İlk kesildiğinde sarı renkte olan iroko ağacı, oksijenle temas ettikçe kahverengiye dönmeye başlar. Üzerindeki damar çizgileri kahverengi renginden daha açık bir tonda dikkat çekici şekilde belirginleşir. Bu nedenle iroko ağacı ahşap dekorasyon ve mobilya ürünleri yapımında sıklıkla tercih edilir.



İroko Ağacı Latince İsmi



İroko ağacı Latince "Milicia Excelsa" olarak adlandırılır. Ayrıca kambala, Afrika tik ağacı, mvule, mvulu, odum, tule, intule, moreira, ireme, framere, band, semli, mandji, abang, rokk ve oroko olarak da bilinir.



İroko Ağacı Özellikleri



İroko ağacı, plantasyonu olmayan ve uzun yıllar yaşayabilen bir ağaçtır. Boyu 130 metreye kadar çıkabilen iroko ağacı, Asya'da yetişen tik ağacının Afrika'da yetişen türüdür.



İroko Ağacı Nerede Yetişir?



İroko ağacı, Afrika kökenli çok yıllık bir ağaç türüdür. Afrika yağmur ormanlarında ve Amazonlarda yetişir. Uzun yıllar kereste pazarlarında teak ağacı olarak satılan iroko, yakın zamanda kendine ait isimle satılmaya başlanmıştır. Teak ağacına göre daha ucuz olduğu için piyasada tercih edilme oranı daha yüksektir. Ayrıca teak ağacına göre daha sert ve zayıftır. Kolay işlenmesi, şeklini koruması, suya ve basınca karşı dayanıklı olması iroko ağacının plywood, güverte, tekne, bot ve bahçe mobilyası yapımında kullanılmasını sağlar.



İroko Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



İroko ağacı nemli ormanlık bölgelerde yetiştirilir. Sıcak iklim ağacı olan irokolar kısa sürede yetişen ve boy atan ağaç türlerindendir. Bu nedenle verimi oldukça yüksektir. Teak ağacının muadili olarak görülür. Bulunduğu toprağı verimli hale getiren iroko ağacı sürdürülebilir özellikleri sebebiyle de tercih edilir. İroko ağacında toprağın nemli olması ve her yıl düzenli budama ağacın sağlıklı şekilde gelişim göstermesi için son derece önemlidir.



İroko Ağacı Yaprak Döker mi?



İroko ağacı, kış aylarında yapraklarını döker.



İroko Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



İroko ağacı bakımında toprağın nemli kalması ve yıllık budama ağaç gelişiminde doğrudan etkilidir.



İroko Ağacı Faydaları Nelerdir?



İroko ağacı, doğada bulunduğu toprağı zenginleştiren ve atmosferdeki karbondioksitin depolanmasını önlemesi sebebiyle oldukça önemli bir ağaçtır. Bulunduğu toprak kuru ve asidik olsa bile toprakta kireçtaşı oluşturarak arazinin tarıma elverişli hale gelmesini sağlar. Sera etkisine karşı savaşmak ve tropikal ağaçların korunması bakımından oldukça büyük bir rol oynar.



İroko Ağacı Hastalıkları Nelerdir?



İroko ağacı, oldukça dayanıklı ve uzun yıllar yaşayan bir türdür. Mikrop, bakteri ve mantarlara karşı oldukça dirençlidir. İroko ağacı doğal çürümeye ve yaprak altı böceklenmeye karşı da dirençli bir türdür. Ancak zaman zaman yapraklarında ve gövdesinde bakteri ve mantar oluşumu gözlemlenebilir. Bu gibi durumlarda düzenli budama ve ağaç bakımıyla hastalıklı bölgenin ağaçtan kesilip atılması ve düzenli ilaçlama sorunu ortadan kaldırmaya yeterli olur.



İroko Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? İroko Ağacı Kullanım Alanları



İroko ağacı; mobilya, dekorasyon ürünleri, parke, yat, gemi, güverte ve tekne alanlarında kullanılır. İroko ağacından elde edilen kereste oldukça sert, yüksek yoğunluklu ve dayanıklı bir malzemedir. Bu nedenle güverte, tekne ve mobilya yapımında kullanılır. Ayrıca iroko ağacının zamanla kahverengiye döndükten sonra üzerinde açık ve belirgin bir halde kalan damarları onu oldukça etkileyici ve şık bir hale getirir.



Bu nedenle özel tasarım dekorasyon ve ahşap ürünleriyle bahçe mobilyası yapımında tercih edilir. Uzun yıllar kullanım sağlaması ve böceklere karşı dirençli olması da iroko ağacını mobilya alanında popüler hale getirir. Kolay kuruyup işlendikten sonra şeklini bozmaması iroko ağacından dekorasyon alanında istenilen her şeyin yapılmasına imkan tanır.