ICAF “Karantina Günlükleri” Başlıyor!

23 Mart Pazartesi günü itibariyle her iki günde bir saat 14.00’te başlayacak Karantina Günlükleri, İstanbul Comics and Art Festival (@istcaf) Instagram hesabından yayınlanacak.

İlk Konuk Sanatçı Devrim Kunter

Çizgi roman yazarı, çizeri, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları'nın yaratıcısı Devrim Kunter 23 Mart Pazartesi günü saat 14:00’te @istcaf Instagram hesabında çizgi severlerle buluşacak. Sanatçı, 30 dakika sürecek yayında COVID-19 nedeniyle yaşanılan karantina günlerinde evde neler yaptığını izleyicilerle paylaşırken, gelen sorulara cevap verecek. Kunter aynı zamanda canlı yayında çizim yapacak.

Haftanın İkinci Konuğu Gökhan Tüfekçi nam-ı diğer Kara Gözüktü Kaptan

Ankara duvarlarından tanıdığımız başarılı sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi ise Karantina Günlükleri’nin ikinci konuğu olacak. Graffiti ve mural sanatları ile ilgili çalışmalarıyla adından söz ettiren Tüfekçi, 25 Mart Çarşamba günü saat 14:00’te @istcaf Instagram hesabında Ankara’daki atölyesinden canlı yayınla ICAF takipçileri ile buluşacak.

Karantina Günlükleri birer gün arayla farklı sanatçılarla canlı yayınlarına devam edecek.