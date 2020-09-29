Hoşlandığınız Kişinin Mesaj Dili Duyguları Hakkında Ne Diyor?

Bu fiziksel tepkiler karşı cinsin duygularına emin olmanız konusunda kesin bir sonuç vermese de ne arayacağınızı biliyorsanız, yolladığı mesajlar ilgisini ortaya çıkarmada etkili olabilir. İşte hoşlandığınız kişinin mesaj dilinde kendini ele vereceği bazı tüyolar…



Hızlı verilen cevaplar

Hepimizin yoğun yaşam koşulları ve çalışma programları var, ancak buna rağmen mesajlarınıza hızlı yanıt alıyorsanız, sohbet ettiğiniz kişinin sizinle ilgileniyor olma ihtimali çok yüksek. Bu, mesajlarınızı almaktan heyecan duyduğunu ve sohbeti devam ettirmek istediğini gösterir.

Uzun mesajlar

Ona, "Günün nasıl geçti?" mesajını attığınızda bir romanla cevap veriyorsa, sizinle sohbetten çok daha fazlasını yapmak istiyor demektir. Erkekler, sıradan bir arkadaşlık içinde olduğu kişilerle, uzun mesajlaşmalardan kaçınırlar. Bu, yalnızca fikrinize değer vermediği, sizi sırdaş olarak görmediği, aynı zamanda onu tanımanızı istediği anlamına gelir. Biri size pek ilgi göstermediğinde, metin mesajlarınıza verdiği yanıtlar bir ila üç kelimeyle sınırlı kalır.



Sevimli takma adlar

Takma adlar kulağa sevimli gelir. Çünkü bunlar, özellikle bir ilişkinin ilk aşamalarında başka bir kişiye yakınlık göstermenin basit bir yoludur. “Gün ışığım” veya “çilekli turtam” gibi takma isimlere heyecanlanmanızın sebebi, bu kelimelerin ikiniz arasında özel bir bağ yaratıyor olmasıdır.



Karşılığında siz de ona kendisini iyi hissettirmek ister misiniz? İçinizden gelen özel lakaplarla hitap etmeye başladığınızda bu durum, kurmakta olduğunuz bağı derinleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda peşinizden daha fazla koşması için ona yeşil ışık yakacaktır.

Kalp emojileri uçmaya başlar

Gerçekçi olmak gerekirse, çoğu erkek mesajlarda emoji kullanmaktan pek hoşlanmaz. Buna rağmen alakasız metinlerin sonuna kalp emojileri eklemeye başlarsa, sarı veya pembe olanlar kadar masum olsalar bile, onu fark etmeniz için can atıyor olabilir. Aynı zamanda bir sürü kalpli öpücük emojisi, kalpli gülen yüzler gönderiyorsa, aşk paylaşımına ekstra vurgu ekliyor demektir. Ancak mor kalplere dikkat edin! Daha fazla romantizmin nereye gitmesini istediğinize bağlı olarak, doğrudan yatak odasına yönlendirilebilirsiniz.