Beslenme Önerileri Fotoğraflar: iStock

Beslenme uzmanı anlattı: Dondurulmuş hali tazesinden daha faydalı olan besinler

Süpermarketlerin dondurulmuş ürünler bölümü, yıllardır pek çok insanın taze olanın en iyisi olduğunu düşünmesi nedeniyle kötü bir üne sahip. İngiltere’de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin dörtte üçü taze meyve ve sebzelerin dondurulmuş olanlardan daha sağlıklı olduğuna inanıyor. Ancak beslenme uzmanları, her şeyi yanlış anladığımızı ve dondurulmuş reyondan yeterince faydalanmadığımızı söylüyor.