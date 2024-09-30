Beslenme uzmanı anlattı: Dondurulmuş hali tazesinden daha faydalı olan besinler
Süpermarketlerin dondurulmuş ürünler bölümü, yıllardır pek çok insanın taze olanın en iyisi olduğunu düşünmesi nedeniyle kötü bir üne sahip. İngiltere’de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin dörtte üçü taze meyve ve sebzelerin dondurulmuş olanlardan daha sağlıklı olduğuna inanıyor. Ancak beslenme uzmanları, her şeyi yanlış anladığımızı ve dondurulmuş reyondan yeterince faydalanmadığımızı söylüyor.
Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert'e göre sadece dondurulmuş sebze ve meyveler değil, et ve balık da çok daha iyi olabilir.
Yakın zamanda yapılan bir araştırma, balıktaki omega-3'ün çoğunun üç ay dondurulduktan sonra bile besleyici olarak kullanılabilir kaldığını ortaya koydu.
Dondurulmuş olarak süper güçlendirilmiş diğer gıdalar arasında brokoli, mısır ve bezelye de bulunuyor. Dondurulmuş brokoli genellikle taze muadilinden daha fazla riboflavin (B2 vitamini) içeriyor, bu da sindirim sağlığı ve beyin fonksiyonu için gereklidir.
Hasattan hemen sonra brokoliyi dondurucuya koymak, temel vitamin ve antioksidanların daha uzun süre korunmasını sağlıyor.
Dondurulmuş bezelye, C vitamini gibi hayati besin maddelerini tazeleriyle aşağı yukarı aynı seviyede içeriyor. Taze ıspanak sadece çabuk bozulmakla kalmıyor, aynı zamanda birkaç gün sonra besin değerlerini de kaybediyor.
Lambert, mısırın dondurulduğunda 'zirvede' olduğunu, doğal tatlılığını ve besin seviyelerini koruduğunu söylüyor. Dondurulmuş mısır taze mısırdan daha fazla C vitamini içeriyor. Taze tatlı mısır ise toplandıktan sonraki 12 saat içinde şeker içeriğinin yüzde 50'sini kaybediyor, bu da dondurulmuş mısırı genellikle çok daha lezzetli bir seçenek haline getiriyor.