HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 30 EYLÜL - 6 EKİM 2024 | Terazi Burcunda Güneş Tutulması: İletişime Dikkat! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Haftalık burç yorumları 30 Eylül- 6 Ekim 2024 Aygül Aydın yorumlarıyla paylaşıldı. 2 Ekim 'de Terazi burcunda bir “Halkalı Güneş Tutulması” gerçekleşiyor. Eğer bir kavga yaşadıysan ya da içinde uzun süredir taşıdığın bir öfke varsa, bu tutulma zamanında onları dillendirmek için harika bir fırsat olabilir. Yeni haftada aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumları 30 Eylül- 6 Ekim 2024 ile okurlarına önemli bilgiler verdi. 30 Eylül- 6 Ekim 2024 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları 30 Eylül- 6 Ekim 2024! "
Haftanın Gündemi
2 Ekim saat 21:46’da Terazi burcunda 10 derecede bir “Halkalı Güneş Tutulması” gerçekleşiyor. Ailen, arkadaşların ve iş arkadaşlarınla olan iletişimin bu tutulmadan etkilenecek. Eğer bir kavga yaşadıysan ya da içinde uzun süredir taşıdığın bir öfke varsa, bu tutulma zamanında onları dillendirmek için harika bir fırsat olabilir. Unutma, sağlıklı ilişkilerin temeli iyi iletişimdir!
Koç
Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile sizin için bir çağ kapanıp bir çağ başlıyor. Hayatınızın son 2 yılında aldığınız kararlar, vazgeçtiğiniz alışkanlıklar ve yaşadığınız süreçler daha anlamlı hale gelebilir. Kariyerinizi önemli düzeyde etkileyecek yeni ilişkiler kurmak ya da bu ilişkilerdeki pürüzleri ortadan kaldırmak açısından daha dikkatli, stratejik hareket etmeniz gerekebilir.
Boğa
Güneş Tutulması ile yaşantınızla ilgili tüm değişiklikleri kabul etmek, uygulamak daha kolay hale gelebilir. Sizin için hala bir soru işareti olan, sürüncemede kalan konularda artık beklememe kararı alabilirsiniz. Anlaşma ve görüşmelere açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Size sunulanla yetinmeyip fikirlerinizi ve isteklerinizi de açıklama cesareti ve gerekliliğini taşıyorsunuz.
İkizler
Katılacağınız ortamlar, yapacağınız işler, hatta hobileriniz konusunda daha seçici olabilirsiniz. Özellikle başlayıp yarım kalan bazı konuların öylece kalmasının daha doğru olduğunu düşünebilirsiniz. Duygusal kararlar ve finansal yatırımlarda, son 1 yılın değerlendirmesini de göz önünde bulundurmanızda fayda var.
Yengeç
Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber yaşam koşullarınız noktasında önemli kararlar alabilirsiniz. Evinizin düzeni hatta bulunduğu muhit değişebilir, bu konuda daha cesur ve kararlı olabilirsiniz. Evlenme, ev sahibi olma, taşınma, kendi düzenini kurma, aile yadigarları ve mirasları gibi konularda beklentileriniz önünüze gelebilir.
Aslan
Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber sosyal hayatın kurallarını baştan yazabilirsiniz. Hangi ortamlara dahil olup hangi konuların ve insanların hayatınızda kalacağına dair kararlarınız netleşiyor. Cömert, sıcakkanlı ve yardımsever tutumlarınızın suistimal edilmeyecek olması öncelikli kriteriniz olabilir.
Başak
Son 1 yılda karşılaştığınız ve karşılaşamadığınız her şeyin sizi geliştirdiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Zaman aldığını, geç kaldığını düşündüğünüz işler hakkında aslında zamanın şimdi geldiğini göreceksiniz. Bu süre zarfında hangi duyguyla, hangi niyetle ne çabalar ortaya koyduğunuz önemlidir. Getirileriniz ya da işbirlikleriniz artabilir, arayışlarınız sonuç verebilir.
Terazi
Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 2 Ekim'de burcunuzda gerçekleşecek Güneş Tutulmasıyla adeta evin tüm odaları güneş alıyor hissine kapılabilirsiniz. Ancak verdiğiniz çabalarla, yaptıklarınız ve yapmadıklarınız bu hissin gerçek olacağını da görebileceksiniz. Duygusal ve sosyal ilişkiler, iş hayatı, gelecek kaygıları gibi konularda soru işaretleriniz giderilebilir. Yeni başlangıçlara açıksınız.
Akrep
Sezgileriniz, yaşadıklarınızı daha iyi anlamanız konusunda size yardımcı olabilir. Emin olamadığınız, aklınıza yatmayan, sizi arada bırakan konular yerine hayatınıza böyle hissettirmeyen insanlar ve konular dahil etmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Yeni seçenekler, iş alanları, eğitimler, hobiler edinmeniz gerekebilir. Sizin için bazı şeylerin eskisi gibi olmasını istemiyorsanız, eskisi gibi davranmamalısınız. Bu anlamda yaşantınızdaki bazı kadın figürlerin etkisini daha yoğun hissedebilirsiniz.
Yay
İş ortamında ya da sosyal ortamlarda denk geleceğiniz insanlar, özellikle kadın figürlerin ve dostların desteklerini alabilirsiniz. Size neden olmadığını anlatandan ziyade nasıl olacağını anlatan ve bu konuda yardım eden kişilerin çevrenizde çoğaldığını fark edebilirsiniz. Bu enerjiyi doğru kullanmak için hedeflerinizin, tutumlarınızın tutarlı olmasına özen göstermelisiniz.
Oğlak
Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulmasıyla beraber beklediğiniz haberlerin zemini oluşabilir. Bir kırılma noktasına geldiniz ancak kırıp dökmekle bunu yapmamanız gerektiğini de iyi biliyorsunuz. Şimdi bilginizi kullanma, becerilerinizi geliştirme, iletişimci ve iş bitirici yönünüzü ortaya koyma zamanındasınız. Hata yaptığınızı, bencillik ettiğinizi düşündüren durumlara karşı objektif olun. Hedeflerinizi ertelemeyin ama her şeyin usulünce olmasına da özen gösterin.
Kova
Kendi hayatınız için yapacağınız iyi hamleleri iyi duygularla karşılayın. Bunu sizin için yapacak insan sayısı azalmış olabilir. Sağlam ilişkiler ve bağlantılarla yolunuza devam edecek olmanız artık üzülmüyorsunuz. Yeni insan tanıma motivasyonundan ziyade artık bu konuda neyi nasıl yapmanız gerektiğini daha iyi biliyorsunuz. Bilginize göre hareket etmek, size daha konforlu ve kaliteli bir yaşam sunacaktır.
Balık
Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber ekonomik ve ruhsal konulardaki sıkışıklığınız çözülüyor. Kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Bu güveni kendi koşullarınızla, kendi çabanızla sağlamış olmanın verdiği rahatlık ve motivasyonla hayatınıza yeni ve güzel konular dahil etmelisiniz. İlişkilerinizde daha sabırlı ve aklı selim hareket etmeye çalışmalısınız.