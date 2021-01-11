Her Kadının İhtiyaç Duyduğu 9 Fonksiyonel Gardırop Malzemesi

Denim

Jean pantolonlar ve deniz parçalar, hemen her şey ile kombinleyebileceğiniz zamansız tasarımlardır. İşlevsel dolabınızın ilk parçaları kaliteli bir jean pantolon, denim gömlek ve denim bir ceket olmalıdır.

Yüzücü yaka sütyen

Sütyen stilleri söz konusu olduğunda, yüzücü yaka modeller kesinlikle çok yönlü olan bir seçenektir. Hemen her kıyafetin içine rahatlıkla giyilebilen bu sütyen çeşidi, rahatlık ve konfor sağlar. Aynı zamanda spor yaparken de kullanılabilir.

Klasik tasarım bir babet

Bir çift babet, hemen her tarzda kıyafet ile uyum sağlayabilir. Jean pantolonlar, etekler, elbiseler ve klasik pantolonlar ile bile giyilebilirler. Eğer zamansız bir parça olmasını istiyorsanız klasik tasarımlı sivri burun babetlerden tercih edebilirsiniz.

Hırka

Çoğu zaman kazaklar soğuk hava ile ilişkilendirilirken hırkalar hesaba katılmaz. Ancak hırkalar sadece kışın değil, dört mevsim kullanılabilme özelliğine sahiptir. Pamuklu ya da kaşmir hırkanızı serin yaz gecelerinde omuzlarınıza atabilir, bahar aylarının değişken havalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Siyah stiletto

Kadınlar için gelmiş geçmiş en zamansız parçalardan biri kesinlikle siyah klasik stilettolardır. İster iş toplantısında, ister bir randevuda ister davette ya da kız kıza çıkılan bir gecede giyin fark etmez. Siyah stilettolar stilinizi her zaman bir adım öne taşırç

Siyah elbise

Stilettolardan bile daha zamansız bir parça varsa o da siyah elbisedir. Modacılar, her kadının dolabında mutlaka bir tane siyah elbise olması gerektiği konusunda hem fikirler. Kıyafet seçmekte zorlandığınız ya da giyecek hiçbir şeyinizin olmadığını düşündüğünüz zamanlarda imdadınıza siyak elbiseniz koşar.

Blazer ceket

İşte bir kurtarıcı parça daha; blazer ceket! Gömleklerle, klasik pantolonlarla, elbiselerin üzerine ya da sadece jean ve basic bir tişört ile uyum sağlayabilen yegane parça blazer cekettir.

Trençkot

Trençkotlar, çok uzun zamandır moda dünyasında varlar ve daha da var olacak gibi görünüyorlar. Yağmurlu günlerde stil sahibi olmanın en kolay yolu trençkotlardan geçer. Bahar aylarının vazgeçilmezi yine trençkottur. Öte yandan pek çok boy seçeneği vardır ve bu da trençkotlar herkes için ideal bir parça haline getirir.

Sneaker

Klasik giyimden daha çok konforlu ve spor parçaları tercih ettiğimiz son birkaç yılda sneaker'lar da vazgeçilmez moda tasarımlarından biri haline geldi. Özellikle beyaz bir sneaker dolabınızda mutlaka olması gerekenler arasında yer alıyor. Sadece spor kıyafetlerle değil elbise, etek ve klasik pantolonlarla da çok yakışan sneaker'lar, klasik tarza cool bir hava katmanın en iyi yolu.