MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Backgrid USA, Depophotos
Havalı, Özgün ve Dikkat Çekici: Zoë Kravitz Stili
ABD'li oyuncu Lisa Bonet ve rock müziğin efsane ismi Lenny Kravitz'in kızı olmak kesinlikle genetik güzellik piyangosunun talihlisi olmak demek! Tarzları ile hafızalara kazınan anne babasının stil mirasına kendi yorumunu katan Zoë Kravitz, son yılların moda ikonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Zoë Kravitz'in buğulu güzelliğinin ve havalı duruşunun ardındaki stilini inceliyoruz.
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1
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Zoë Kravitz'in stilini özetleyecek olsak kullanacağımız terimler bohem ve şehirli olurdu. Bohem tarzı şehirli parçalarla birleştirmekte deyim yerindeyse usta olan oyuncu, örgülü saçlarından mıdır, duruşundan mıdır bilinmez ne giyse yakıştırıyor.
2
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Desenleri cesurca kullanan Kravitz, asla göz yormuyor. Sırrı ise desenleri tek parçaya odaklamak, kombinin geri kalanında ise düz renkler kullanmak. Oyuncu, renkli kombinler tercih ettiğinde ise son vuruşu genelde çantası ile yapıyor, dikkat çekici bir uyum yakalıyor.
3
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Kim demiş boyu uzun olmayanlar uzun parçalar giyemez diye! Zoë Kravitz bu kalıbı en şık şekilde kıran isimlerden biri. Oyuncu, 1,57 boya sahip ve uzun ceketleri, trençkotlar ve kabanları harika taşıyor. Unutmayın; önemli olan boyunuz ya da kilonuz değil duruşunuzdur! Özgün bir stil yaratmanın sırrı kalıpları görmezden gelmekten ve kendine yakışanı bulmaktan geçer. Tıpkı Zoë gibi!
4
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Zoë Kravitz'in en önemli stil özelliği ne derseniz cevabımız, başkasında görsek "Bu da ne böyle!" diyeceğimiz parçaların ona aşırı yakışması olacaktır. Ünlü oyuncu gerçekten bu özelliğe sahip. En salaş hatta almaya tenezzül dahi etmeyeceğimiz parçaları onun üzerinde görünce bayılıyor, "Bu bile yakışmış" diyoruz.
5
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İlginç kombinlerini incelediğinizde ise aslında tercih ettiği her bir parçanın tek başına modaya yön veren tasarımlar olduğunu görüyoruz.
6
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Zoë Kravitz'in günlük stilinde en çok tercih ettiği parçaların başında elbiseler geliyor. Mini elbiseleri çok seven oyuncu, kombinini askılı çantalar, bolca takı ve olmazsa olmazı güneş gözlükleri ile tamamlıyor.
7
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Mini elbiselerin yanı sıra onu jean ile de çok sık görüyoruz. 'Kot tişört' stilini kendine uyarlama konusunda çok başarılı olan Zoë, küçük bir değişim ile bile imza stilini tamamlayabiliyor. Tıpkı fotoğraftaki boynuna taktığı fular ve ondan başkasına yakışmayacak botları gibi!
8
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Zoë Kravitz'in en sık tercih ettiği bir başka kombin şekli de etekleri ve üzerine giydiği uzun tişörtleri. Salaş tarzı örgülü saçları ile muhteşem görünüyor, değil mi?
9
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Oyuncu, kırmızı halıların da en ilgi çeken ismi olmayı başarıyor. Günlük hayatında daha bohem bir tarz yakalayan Zoë Kravitz, davetlerde ise feminenliğini konuşturuyor.
10
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Transparan kostümler, çarpıcı dekolteler ve göz kamaştıran kırmızılar Zoë Kravitz'i davetlerde sıkça görebileceğiniz kombinler arasında.