Havalı, Özgün ve Dikkat Çekici: Zoë Kravitz Stili

Kim demiş boyu uzun olmayanlar uzun parçalar giyemez diye! Zoë Kravitz bu kalıbı en şık şekilde kıran isimlerden biri. Oyuncu, 1,57 boya sahip ve uzun ceketleri, trençkotlar ve kabanları harika taşıyor. Unutmayın; önemli olan boyunuz ya da kilonuz değil duruşunuzdur! Özgün bir stil yaratmanın sırrı kalıpları görmezden gelmekten ve kendine yakışanı bulmaktan geçer. Tıpkı Zoë gibi!