Her Gün Plank Egzersizi Yapmanın 4 Faydası

Plank, aynı anda tüm vücudu çalıştıran çok özel bir egzersiz hareketidir. Plank pozisyonu aldığınızda tüm vücudunuzun çalıştığını hemen hissedersiniz. Plank egzersizi için bir taşla iki değil çok fazla kuş vurmak diyebiliriz. Her gün düzenli bir şekilde plank yaptığınızda vücudunuzda neler olur? İşte cevaplar….

Karın kasları çalışır

Plank, abdominal kas gruplarını çalıştıran önemli bir egzersiz türüdür. Bu bölgedeki farklı kasların her birini plank ile güçlendirmek mümkün. Abdominal kas gruplarını güçlendirdiğiniz zaman sadece karnınız güzel görünmez, aynı zamanda ağır şeyleri kaldırma beceriniz artar, sırt kaslarınız desteklenir.

Kalori yaktırır

Plank egzersizi, vücudunuzu zorlamanın, sınırlarınızı aşmanın en kolay yollarından biri. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu egzersiz abdominal kas gruplarının çalışmasını sağlar. Bu da daha fazla kalori harcamanıza neden olur. Yani plank egzersizi yaptığınızda kalori yakımınız hızlanır.

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Postürü düzeltir

İskelet sistemimizin doğru duruş şekline postür deniyor. Düzenli olarak plank egzersizi yapmak ise postürünüzün düzelmesine yardımcı olur. Doğru bir postür kemik ve eklemlerin desteklenmesi anlamına gelir. Öte yandan plank egzersizi sırt ağrılarının da azalmasına yardım eder.

Dengeyi artırır

Tek ayağınızın üstünde durmakta zorlanıyor, hemen dengeniz mi bozuluyor? Çözüm plan egzersizinde! Abdominal kasların güçsüz olması vücuda ihtiyacı olan dengeyi sağlayamaz. Klasik plank egzersiziyle beraber yapacağınız yan plank denge kaslarınızın güçlenmesine fayda sağlayacaktır.

MAHMURE ÖZEL

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