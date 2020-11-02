Hemoroid Neden Olur ve Tedavisi Nedir?

Evde hareketsiz kalmak hemoroidi tetikliyor

Hemoroid rahatsızlığı rektum ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardan kaynaklanıyor. Pandemi ile birlikte evden çalışma modeline geçilmesiyle hemoroid rahatsızlığına dair şikayetler daha fazla görülmeye başlandı. Çok uzun süre pozisyon değiştirmeden ayakta duran ya da oturan kişiler risk altında. Hareket etmeden saatlerce çalışmak hemoroid rahatsızlığına yakalanma olasılığını arttırıyor.

Yanlış bilgiler hastalığın seyrini olumsuz etkiliyor

Hemoroid zaman içerisinde kendiliğinden geçebilecek bir hastalık değildir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Kulaktan dolma bilgilerle tedavi uygulamaya çalışılması son derece yanlış. Çünkü hastalığın hangi evresinde olduğunuzu kendi imkanlarınızla bilmeniz mümkün değil. İçeride bulunan bir hemoroidin dışarıda bulunan bir hemoroide göre farklı tedavi yöntemleri bulunuyor.

Birçok internet sitesinden elde edilen bilgiler ya da kulaktan dolma yöntemlerle hastalığa müdahalede bulunmaya çalışılırsa, bu durum sadece kişinin tedavi sürecinin uzamasına hatta hastalığında kötüleşmesine neden olacaktır. Anüs bölgesindeki her rahatsızlığın hemoroid olmadığını, hemoroid tanısının ancak bir uzmanın muayenesiyle ayırt edilebileceğini unutmamak gerekir.

Hastalığın tedavisinden utanılmamalı

Hemoroid, ilk döneminde erken teşhis edilmesi halinde çok rahat bir şekilde tedavi edilebiliyor. İnsanlar tarafından utanılan bir rahatsızlık olduğu için doktora en son aşamada başvuruluyor. Halbuki ilerlemiş bir hemoroidin tedavisi çok daha sancılı olabiliyor. Özellikle kadınlar, hemoroid muayenesinden fazlasıyla çekindikleri için daha ağır bir biçimde geçiriyor. Bu hastalığın tedavisinde utanılacak ya da çekinilecek herhangi bir şey bulunmuyor, muayeneden utanılmamalı. Koronavirüs salgını nedeniyle fiziki olarak kliniklere gelmekten çekinen hastalar ise climed.com.tr üzerinden destek talebinde bulunabilir.

Hemoroıd 2 şekılde muayene edilir

Hemoroid hastalığının birden fazla muayene yöntemi vardır. Birinci aşamada yapılan muayenede doktor, öncelikle anüsün dış kısmında oluşan şişlikler var mı diye incelemelerde bulunur. İkinci aşamada ise Anüs içerisinde herhangi bir sorun olup olmadığı, anoskop adı verilen optik bir cihaz yardımıyla incelenir. Yapılan muayeneler sonucunda kişinin hangi evrede olduğu tespit edildikten sonra tedavi planlanır. Hastalığın hangi evrede olduğu, iç dış hemoroid mi olduğuna göre farklı tedavi seçenekleri söz konusudur. Çok erken aşamalarda ilaç diyet gibi basit yöntemlerle çözüm üretebilirken daha ileri evrelerde girişimsel işlemler gerekir.

Hemoroıdın tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin başarı oranı giderek artıyor

Geleneksel cerrahi yöntemleriyle yapılan tedavilerde uzun istirahat ve iyileşme süreçleri nedeniyle hem hekimler hem de hastalar alternatif yöntemlere yöneliyor. Ameliyatsız ya da minimal invaziv dediğimiz bu yöntemler “infrared (kızılötesi) koagülasyon , RBL (bandligasyon ) ve neolazer teknikleridir. Her 3 tedavide de hastalar kısa sürede normal hayatına dönüyor. Öte yandan hastalığın nüksetme olasılığı da geleneksel yöntemlerle uygulanan tedavilerle aynı oranlara sahip. Hemoroid hastalığına karşı ameliyatsız alternatif tedavi yöntemlerinin başarısı her geçen gün artıyor.