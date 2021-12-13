Haşlanmış nohut kaç kalori? 100 gram haşlanmış nohut besin değerleri ve kalorisi...

Haşlanmış nohudun 100 gramı 164 kalori etmektedir.

Haşlanmış Nohut Kaç Kalori?

Haşlanmış nohudun 1 su bardağı 197 kaloridir. Haşlanmış nohudun normal çay bardağındaki kalori miktarı 98 kaloridir. 1 kase haşlanmış nohut 246 kalori etmektedir. 100 gram haşlanmış nohut 164 kalori etmektedir.

Haşlanmış Nohut Besin Değerleri?

Haşlanmış nohudun besin değerleri haşlanmış nohut tüketen insanlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Nohut Türk kültüründe önemli bir yere sahip bir yiyecektir. Nohudun bir tanesinde ortalama olarak %20 ile %25 arasında protein bulunmaktadır. Nohudun bir tanesinde ortalama olarak %40 ile %60 arasında karbonhidrat bulunmaktadır. Nohudun bir tanesinde ortalama olarak %5 yağ bulunmaktadır. Nohudun içerisinde kalsiyum, magnezyum, A vitamini ve çinko bulunmaktadır.