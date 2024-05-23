Arabanızın içi klozet kapağından 4 kat daha kirli... Cansız yüzeyde uzun süre kalıyor

Haberin Devamı





GÖZLE GÖREMEYECEĞİMİZ BAKTERİLERLE DOLU

Oto yıkamadan yeni gelen mis gibi kokan aracınız gerçekten göründüğü kadar temiz olmayabilir. İşini çok iyi ve temiz yapan oto yıkamacılar da ver elbette ama bazı yerlerde aracı temizlemek için kullandıkları bezleri gün içerisinde tekrar tekrar kullanılıyor, aynı bezle yüzlerce aracı temizliyor olabilirler. Bu da tekrarlayan enfeksiyonlara ve hastalıklara davetiye çıkarabilir.





EN KİRLİ OLAN YER: SÜRÜCÜ KOLTUĞU

Haberin Devamı

Daily Mail’de yer alan bir haber Avrupa'da yaklaşık 200 lokasyonda otomobil parçaları ve aksesuarları distribütörü olan bir firmanın yaptığı araştırmanın detaylarına paylaştı. Bu konudaki korkunç gerçeği gözler önüne seren araştırma ekibi üç farklı arabanın iç kısmından örnekler aldı ve fotoğrafları ile birlikte yayınladı.

Yapılan incelemeye göre sürücü koltukları, tuvaletten neredeyse dört kat daha yüksek düzeyde hastalığa neden olan bakteriler barındırıyor. Bunu el freni, iç kapı kolları ve vites kolu takip ediyor.

Dr Deborah Lee, Daily Mail’e yaptığı açıklamada “Araba bazı insanlarda hastalıklara neden olabilen güçlü bir bakteri kaynağıdır. Eğer düzgün bir şekilde temizlenmezse enfeksiyon meydana gelebilir, tekrarlayabilir ve bazı insanlarda kalıcı hale gelebilir. Etrafımızda bakteriler var ve çok şükür bizi güvende tutacak bir bağışıklık sistemimiz var ancak arabanın mikroorganizmalar için bir kuluçka makinesi olduğu gerçeği ciddi bir konu. Bir enfeksiyon kaptığımızda, bunun nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz olmayabilir ancak pekâlâ arabadan gelmiş de olabilir. dedi.





KLOZET OTURAKLARINDAN DÖRT KAT DAHA ÇOK BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Haberin Devamı

Testi yapan uzmanlar, üç aracın her birinde bakteri seviyelerini test etti ancak ikinci el mi yeni mi, en son ne zaman temizlendiklerini ya da çocuk ve evcil hayvanları var mı yok mu bu bilgiyi paylaşmadılar. Ekip, havalandırma ve radyo düğmeleri de dahil olmak üzere sekiz ayrı alanda 15 saniye boyunca mikrobiyolojik kitler (slayt) kullandılar.

Uzmanlar, örnek alınan sekiz noktadan altısının, kirli klozet kapaklarından daha fazla bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

Sürücü koltuğunda toplam 107 bakteri kolonisi tespit edildi. Bu, klozet oturaklarındakinden neredeyse 4 katı kadar daha fazla. Bu arada emniyet kemerlerinde 47, el freni ve kapı kollarında 41, vites kolunda ise 35 bakteri kolonisi bulundu. Arabanın tüm bu bölümleri arasında direksiyon simidi en temiz olanlar arasındaydı.

Haberin Devamı

Ancak Londra Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, direksiyon simidinde tahminen 700 tür bakteri gizleniyor olabilir.

Arabalarımızı oto yıkama merkezlerine götürüyoruz, pırıl pırıl teslim alıyoruz ama ne kadar iyi temizleniyor bilemiyoruz? Özellikle büyük şehirlerde arabalarımızı kendimizin yıkayabilmesi neredeyse imkânsız. Oto yıkamalarda ise arabaların nasıl yıkandıklarını gözümüzle görmüyoruz.

Peki biz arabalarımız yıkamadan geldikten sonra hastalıktan korunmak için kendimiz ne yapabiliriz? Araçların temizliği konusunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener ile konuştuk.

Haberin Devamı

İşini çok iyi ve temiz yapan yerler dışında bazı oto yıkama mekanlarında sabahtan akşama kadar aynı bezle çok sayıda araç temizlenebiliyor.

Bu bezlerden bulaşan patojenler aracın iç kısımlarına yerleşebilir mi?

Araç içinde en kirli yerler nerelerdir?

Bu kirli ortam bizi hasta edebilir mi?

CANSIZ YÜZEYDE UZUN SÜRE KALIYOR

Prof. Dr. Alper Şener, özellikle suda uzun süre sorunsuz yaşayabilen, Pseudomonas spp. Acinetobacter spp. vb ‘hastane mikrobu’ olarak bilinen bakterilerin cansız yüzeyde uzun süre kalabildiklerini, bu bakteriler uzun zamandır doktorların başının belası olduğunu çünkü çoğunluğunun ilaca dirençli olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu bakteri dirençli olduğu için özellikle mide-barsak sistemine girerek kalın bağırsakta çoğalıp, burada mikrobiyota düzensizliği ile yerleşik hale gelebilir.”

Haberin Devamı

OZONLU YIKAMA İŞE YARAYABİLİR

Bakteri yükünü araç içinde sıfırlamanın ve uzun süre sıfır tutmanın mümkün olmadığını ama uzun süre- antibiyotik dirençli bakteri yerleşmesinden korunmak için araçlarda ozonlu yıkama yapılabileceğini söyledi ve ozonun etkilerini şu sözlerle anlattı:

“Ozon cansız yüzeylerde bir süre anti bakteriyel etki göster, uzun süre kalır ve en önemlisi- klorlu bileşikler gibi dokuma, deri, plastik vb. tutunma kapasitesi eşittir.”

ÇOK TOZ TUTMAYAN BEZLER KULLANILMALI

Arabalar temizlenirken ve yıkanırken kullanılan bez tipinin ve yıkanma sürecinin önemli olduğunu söyleyen Şener, yıkanma ısısının 60 C üstünde olması gerektiğini, bezlerin tıpkı evde kullandığımız bezler gibi hijyenik olması gerektiğini, çok toz tutmayan ve kiri çabuk gösteren renklerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

KLORLU DEZENFEKTAN VEYA SPREY KULLANIN

Şener, araç içinde vites- direksiyon veya diğer bölgelerden el- burun- ağız teması ise çapraz bulaş riskinin yüksek olduğunu, araçlarımız oto yıkamadan geldikten sonra bile önlem olarak klorlu dezenfektanların ya da spreyler aralıklı kullanımının mantıklı olduğunu sözleri ekledi.