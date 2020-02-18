Hafif ve Doyurucu Bir Kahvaltı: Meksika Usulü Omlet
"Yumurta, uzun süre tok tutması ile kilo vermek isteyenlerin, kilosunu korumak isteyenlerin, spor yapanların ve hatta herkesin tercih ettiği harika bir besin. Sıklıkla tüketilen yumurtayı farklı tariflerle deneyebilirsiniz. Bugün size en sevdiğimiz yumurtalı tariflerden birini vereceğiz. Karşınızda Meksika usulü omlet!"
Bu tarifi sadece kahvaltılarda değil, hafif geçirmek istediğiniz bir öğle yemeğinde de tercih edebilirsiniz. Unutmayın, yumurta daha uzun süre tok kalmamıza yardımcı olan harika bir protein kaynağıdır. Şimdiden afiyet olsun!
Meksika usulü omlet (2 kişilik)
Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
½ ince doğranmış kırmızı biber
4 dal ince doğranmış taze soğan
1 adet ince doğranmış yeşil şili biberi
4 yumurta
Karabiber, tuz, kişniş
Hazırlanışı:
Yapışmaz bir tavaya yağı alın, taze soğan, kırmızı biber ve şili biberini ekleyin. Diğer tarafta yumurtaları iyice çırpın ve tuz ile karabiberi de ilave edin.
Sebzeler sotelenince yumurtayı dökün, kapağını kapatın ve orta ateşte bırakın. 3-4 dakika kadar pişirdikten sonra servis tabağına alın ve kişniş ile süsleyin.