Hafif ve Doyurucu Bir Kahvaltı: Meksika Usulü Omlet

Bu tarifi sadece kahvaltılarda değil, hafif geçirmek istediğiniz bir öğle yemeğinde de tercih edebilirsiniz. Unutmayın, yumurta daha uzun süre tok kalmamıza yardımcı olan harika bir protein kaynağıdır. Şimdiden afiyet olsun!

Meksika usulü omlet (2 kişilik)

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ ince doğranmış kırmızı biber

4 dal ince doğranmış taze soğan

1 adet ince doğranmış yeşil şili biberi

4 yumurta

Karabiber, tuz, kişniş

Hazırlanışı:

Yapışmaz bir tavaya yağı alın, taze soğan, kırmızı biber ve şili biberini ekleyin. Diğer tarafta yumurtaları iyice çırpın ve tuz ile karabiberi de ilave edin.

Sebzeler sotelenince yumurtayı dökün, kapağını kapatın ve orta ateşte bırakın. 3-4 dakika kadar pişirdikten sonra servis tabağına alın ve kişniş ile süsleyin.