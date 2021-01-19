Grinin Elli Tonu Serisi Filmleri - Grinin Tonu Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Grinin Elli Tonu serisi öncelikli olarak kitap serisi ile fırtınalar estirmiştir. Çok okunan kitap serisi Türkiye’ye ilk olarak yalnızca İngilizce dilinde gelmiş olsa da, serinin özellikle kadınlar tarafından çok konuşulmasıyla Türkçe olarak da yayınlanmış ve çok satanlar listesine girmiştir. Kitap serisinin ardından tüm kitaplar sırasıyla filme uyarlanmış ve vizyona girmişlerdir.

Serinin filmleri Universal Studios tarafından dağılmıştır. Filmin başrolünde Anastasia Steele isimli kadın karakteri Dakota Johnson canlandırıyor. Christian Grey karakterini de Jamie Dornan canlandırmaktadır. Üç adet filmden oluşan bir Amerikan romantik, erotik, dram film serisidir. İlk kitabın yayımlanmasından iki sene sonra dünyaca ünlü büyük yapım şirketleri kitabın haklarını satın almak için tekliflerde bulunmuşlardır. Filmlerin yapımcılığını Universal Studios üstlenerek yüksek hasılatlı ve oldukça popüler film serisine imza atmışlardır.

Grinin Elli Tonu Serisi Filmleri ve İsimleri

Grinin Elli Tonu Serisi üç adet filmden oluşmaktadır. Serideki filmlerin isimleri şu şekildedir;

Grinin Elli Tonu

Karanlığın Elli Tonu

Özgürlüğün Elli Tonu.

Grinin Elli Tonu Serisi İzleme Sırası

Elli Ton Üçlemesinin izlenme sırası:

Grinin Elli Tonu

Karanlığın Elli Tonu

Özgürlüğün Elli Tonu şeklindedir.

Grinin Elli Tonu

Edebiyat öğrencisi olan Anastasia’nın oda arkadaşı olan Kate için bir iyilik yapması üzerine Christian Grey ile röportaj yapmaya gider. Karşısında bulduğu zeki, göz korkutucu ve yakışıklı olan adama saf duygular ile kapılır. Grey’de Anastasia’nın özgür ruhuna ve güzelliğine karşı koyamaz. Anastasia’ya kendisini istediğini itiraf ederek, ilişkinin ancak kendi belirlediği şartlara uyması ile olacağını söyler. Anastasia Grey ile yakınlaşarak onun tutkusunu ve sırrını öğrenir.

Karanlığın Elli Tonu

Grey ve Anastasia’nın aynı şartlar içinde ilişkileri devam eder. Fakat bu noktada ise Grey’in geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalırlar ve ilişkileri bu süreçte sınanır.

Özgürlüğün Elli Tonu

Anastasia ve Grey’in çalkantılı olan aşk hayatları dışarıdan gelen etkiler sebebi ile daha da çalkantılı hale gelmiştir. Fakat çift tüm bunlara rağmen mutlu sona erişmiştir ve evlenmişlerdir. Evliliklerine rağmen peşlerinden gelen belalar onları rahat ettirmez ve şimdi aralarındaki aşk şu zamana kadar olmadıkları kadar sorgulanacaktır.

Grinin Elli Tonu Serisi Vizyon Tarihleri

Serinin ilk filmi olan Grinin Elli tonu 13 Şubat 2015 tarihinde vizyona girmiştir. İkinci film olan Karanlığın Elli Tonu ise 10 Şubat 2017 tarihinde vizyona girmiştir. Serinin son olan filmi Özgürlüğün Elli Tonu ise 9 Şubat 2018 tarihinde vizyona girmiştir.

Grinin Elli Tonu Serisi Oyuncuları

Başrolde bulunan Christian Grey isimli karakteri oynamak için öncelikle Billy Magnussen, Luke Bracey, Scott Eastwood, Charlie Hunnam, François Arnaud, Alexander Skarsgard, Theo James, Garrett Hedlund ve Ryan Gosling gibi ünlüler düşünülmüştür. Fakat Jamie Dornan rolü almıştır.

Bir diğer başrol karakter olan Anastasia Steele rolü için; Felicity Jones, Shailene Woodley, Elizabeth Olsen, Imogen Poots, Alicia Vikander gibi isimler düşünülmüştür. Fakat Dakota Johnson rolü almıştır.

Elliot Grey rolünü Luke Grimes, Dr. Grace Trevelyan Grey rolü için Marcia Gay Harden, Mia Grey rolü için Rita Ora, Jason Taylor rolü için Max Martini, Carrick Grey rolü için Andrew Airlie gibi isimler oynamıştır.