FLO’dan Trendleri Yansıtan Yeni Sezon Koleksiyonu!

Herkesin ayakkabıcısı FLO, günün her anına eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı, siyah, bordo, bej, pudra, taba, hâkî ve metalik renklerin hâkim olduğu yeni koleksiyonunu beğeniye sunuyor. Yazı aratmayacak kadar iddialı, renkli ve heyecan verici tasarımlarıyla göz dolduran FLO; okulda, işte, tatilde, hafta sonu etkinliklerinizde, kışın en soğuk havalarında size eşlik etmeye devam ediyor. Sonbahara uygun renkteki klasik model ayakkabılar, sneakerlar, makosenler, iş hayatının vazgeçilmezi stilettolar ve chelsea gibi son yıllarında gözdesi olan çeşit çeşit botlar; zımba, trok, metal toka ve renk detaylarıyla FLO’da!

FLO’nun kadın koleksiyonunda sneaker alarmı!



Günlük modunu stiline taşımak isteyen kadınlar kombinlerini, şık detayların öne çıktığı ayakkabılarla taçlandırıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da sneaker modası, tüm kombinlerin en göz alıcı detayı oluyor… Moda dünyasında “Ugly Sneaker” olarak adlandırılan kalın tabanlı sneakerlar, renk ve özenle tasarlanan zarif detaylarıyla fark yaratıyor. Metalik renklerle öne çıkan modeller, tarz sahibi kadınların favorisi olmaya aday! Çalışan kadınların en önemli kurtarıcısı makosen, stiletto, ince ve kare topuklu ayakkabılar; fark yaratan detaylarla parlak ve mat yapıda öne çıkıyor.

Kombinlerin vazgeçilmez parçaları çantalar ise, FLO koleksiyonunda sezon trendlerini tüm şıklığıyla yansıtıyor. Sonbahar- Kış sezonu gardırop yenileme dönemindeyseniz, FLO Çanta Koleksiyonu’na göz atmayı unutmayın! Geniş iç hacmi ve fermuarlı gözleriyle ihtiyaç duyulan her eşyayı yanınızda taşıma imkânı veren FLO çantalar, sezonun moda esintilerini de üzerinde taşıyor. Sıkça tercih edilen metalik renkler, FLO’nun sırt çantalarında hayat buluyorken taba, siyah ve kahverengi gibi zamansız renkler ise kadınların vazgeçilmez klasik renk tercihleri arasında yer alıyor.

Yeni sezonda da stil sahibi erkeklerin tek adresi: FLO!



Her erkeğin dolabında mutlaka yer bulan klasik ayakkabılar, iş hayatında ve özel günlerde takım elbiselerin en önemli tamamlayıcısı oluyor. Tarzı ne olursa olsun tüm erkekler tarafından tercih edilen klasik ayakkabılar, FLO 2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda deri, rugan ve süet seçenekleri ile yer alıyor. Bağcıklı ve düz modelleri, kahverengi, siyah, lacivert gibi her kombine eşlik edebilecek renkleri ve farklı taban alternatifleri ile koleksiyonun en önemli parçaları arasında dikkat çekiyor. Şehir hayatının kurtarıcısı olan casual ayakkabılar ve sneakerlar ise çeşitli renk ve taban seçenekleri ile konforu şık dokunuşlarla ayaklara taşıyor. Comfort grubunda yer alan modeller uzun süre ayakta kalan ve rahatlık arayanların ilk tercihi oluyor!