Evde Tarzınızı Konuşturun! Yeni Yılın Pijama Trendleri

Jogger pijama modeli

Hemen her yerde karşımıza çıkan jogger pijama altlarını, isterseniz dışarı çıkarken de kullanabilirsiniz. Geçtiğimiz yılın sokak modasına damgasını vuran jogger’lar, bu yıl da ev stiliyle karşımıza çıkıyor. Üzerini sıradan bir tişört ya da sweatshirt ile kombinleyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

Çizgili pijama modelleri

Çizgili pijama takımları evde rahatlığın tadını çıkarmanız için iyi bir fikir olabilir. Aynı zamanda dikey çizgileri sayesinde olduğunuzdan daha zayıf görünmenize yardımcı olacaktır.

Pamuklu pijamalar

Dört mevsim rahatlıktan ödün vermeyenlerin tercihi, eminiz ki pamuk kumaşlı pijamalardan yanadır. Sağlık ve çevre açısından da çok kullanışlı parçalar olan pamuklar, çeşit çeşit renk ve desenleriyle size bu yıl da birçok seçenek sunuyor.

Saten pijama takımları

Evde de şıklıktan ödün vermek istemeyenlerdenseniz saten pijamalar tam size göre! İpeksi dokusuyla gün boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bu takımlardan mutlaka gardırobunuzda bulundurmalısınız.

Sportif taytlar

Her ne kadar spor yaparken tercih ediliyor gibi görünse de evin içinde rahat hareket etmenizi sağlayan taytları her anınızda kullanabilirsiniz. Üstelik sıradan bir tişört ya da uzun bir gömlek le de farklı şekillerde eşleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Peluş pijama modelleri

Yumuşacık, sevimli, sıcacık pelüş pijamalar bu yıl çok moda! Özellikle balkon keyiflerinizde battaniyeye gerek kalmadan size eşlik edecek bu takımlar, soğuk havalara meydan okuyor.

Crop sweatshirt’ler

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da etkisini devam ettirecek olan crop sweatshirtler’i hem dışarı da hem de evde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kusursuz fiziğinizi ön plana çıkarmanızı sağlayan bu sweatshirt modasını kaçırmayın!

Ekose pijama takımları

Kış deyince aklımıza ilk başta gelen desenlerden olan ekoselere gömleklerde, battaniyelerde, nevresim takımlarında ve tabii ki pijama takımlarında sıkça rastlıyoruz. Asla modası geçmeyen bu pijama takımlarına yer açmanın şimdi tam zamanı!

Sporcu atletleri

Spor yapmak için dışarı çıkamıyor olmamız egzersizlerimizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Hatta eskisinden daha çok spor yapmaya ihtiyacımız olduğu son günlerde, gardırobunuzda mutlaka birkaç adet sporcu atleti bulundurmalısınız.